Maduro dijo que busca "diálogo y paz" al llegar a la cita con su par guyanés por disputa territorial

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que busca "el diálogo y la paz" al llegar a San Vicente y las Granadinas para reunirse con su par de Guyana, Irfaan Ali, en medio de crecientes tensiones por la disputa de soberanía sobre la región del Esequibo.

"Vengo con un mandato del pueblo de Venezuela, con una palabra de diálogo, de paz, pero a defender los derechos del pueblo, de la patria. A buscar por la única guía que hay, la del diálogo y la negociación, soluciones efectivas", dijo Maduro a la prensa tras ser recibido por el primer ministro del país anfitrión del encuentro, Ralph Gonsalves.

"Celebro que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Comunidad del Caribe (Caricom) hayan logrado llegar a este espacio y vamos a aprovecharlo al máximo en función que América Latina y el Caribe siga siendo una zona de paz", añadió.

Ambos bloques expresaron preocupación por los cada vez más duros cruces de declaraciones entre ambos gobernantes por el Esequibo, una zona de 160.000 kilómetros cuadrados rica en petróleo y en recursos naturales que administra Guyana y reclama Venezuela.

A priori, se esperan posiciones antagónicas: Maduro celebra la cita como "un gran logro" para "abordar de manera directa la controversia territorial", mientras que Ali negó que la disputa esté en agenda e insistió en que esta debe resolverse en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya jurisdicción es desconocida por el gobierno venezolano.

Ali aseguró que Maduro, es "un criminal" que "actúa de forma imprudente", al referirse a los recientes permisos concedidos por Maduro a las empresas petroleras venezolanas para exploración y explotación de petróleo, gas y minerales en el Esequibo.

"Maduro es temerario con esa declaración. Demuestra que es un criminal. El Esequibo pertenece a Guyana. (…) No hay absolutamente ninguna negociación sobre el tema del Esequibo (…), pertenece a Guyana. No vamos a ceder ni un ápice", afirmó el mandatario anoche en una entrevista con la cadena estadounidense NBC y citado por la agencia de noticias Europa Press.

La disputa genera temor a un conflicto regional y ante esto, Brasil, que comparte frontera con ambos países, envió tropas a la zona limítrofe.

Además, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva designó al asesor especial en asuntos internacionales y excanciller, Celso Amorim, como virtual mediador para intentar resolver la crisis en la reunión de hoy en San Vicente y las Granadinas, país que ostenta la presidencia rotativa de la Celac.

La disputa por el Esequibo no causó problemas entre ambos países vecinos ni para el resto de la región hasta 2015, cuando se descubrió un gigantesco yacimiento de petróleo -considerado la segunda mayor reserva mundial- en una zona del océano Atlántico correspondiente al área en cuestión.

Tras el fracaso de varias iniciativas para resolverlo, Guyana llevó en 2020 el caso a la CIJ de la ONU, que en un fallo reciente pidió "abstenerse de cualquier acción que modifique la situación actualmente vigente en el territorio en disputa", pero Venezuela reiteró que no reconoce la competencia de ese tribunal.

En ese contexto, las autoridades venezolanas convocaron un referendo para la anexión de Esequibo, y el Parlamento venezolano aprobó un proyecto de ley destinado a crear allí una provincia.

En medio de las tensiones, el Gobierno de Venezuela acusó a Guyana de haber dado "luz verde" para la instalación de bases militares estadounidenses en la región en disputa".

El conflicto territorial se remonta al siglo XIX, cuando un fallo de 1899, defendido desde Guyana, estipulaba que Venezuela renunciaba al Esequibo, aunque más tarde se retractó de ello.

Caracas, por su parte, se apoya en el Acuerdo de Ginebra de 1966 firmado entre el Reino Unido -antigua potencia colonial de Guyana- y Venezuela, en el que reconocían al Esequibo como un territorio en disputa. (Télam)