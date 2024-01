Magnate bolsonarista es condenado por amenazar con despidos a empleados que voten al PT de Lula

El magnate Luciano Hang, uno de los 15 empresarios más ricos de Brasil, fue condenado hoy a pagar una multa del equivalente a 17 millones de dólares por parte de la justicia de la ciudad de Florianópolis por haber amenazado, en las elecciones de 2018, con despedir a 15.000 empleados en caso de que no votaran al candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, quien finalmente fue electo ese año.

El fallo fue dictado por el juez Carlos Alberto Pereira de Castro, del fuero laboral de la capital del estado de Santa Catarina, contra el dueño de las tiendas de departamento Havan, famosas por tener una estatua de la libertad en la puerta de cada local.

Hang, amigo de Bolsonaro que aparecía en actos oficiales vestido con trajes color verde y amarillo, fue acusado por el Ministerio Público del Trabajo de extorsionar a los empleados en la campaña electoral de 2018 diciendo que iba a despedir a 15.000 en caso de que venciera el pleito el candidato del Partido de los Trabajadores de aquel año, Fernando Haddad.

La decisión puede ser apelada a los tribunales de segunda instancia.

"Dependiendo del resultado presidencial, podría despedir a 15.000 personas", dijo Hang en una reunión con decenas de empleados en una tienda de Santa Catarina.

Según el fallo, "existe una distancia considerable entre simplemente declarar su apoyo político a cualquier candidato o grupo partidario político y la forma en que se adoptó el enfoque en el presente caso”.

El bolsonarista Hang calificó de "injusta e ideológica" la decisión del juez.

“Es completamente absurdo. De hecho, en el momento de los hechos se realizaron varias inspecciones designadas por el propio Juzgado del Trabajo y no se demostró nada, no hubo irregularidades. El juez debería haber seguido las pruebas, cosa que no hizo, siguió su propia ideología. Una vez más se presenta al empresario como un delincuente”, afirmó el magnate, que hasta 2022 era el octavo más rico de Brasil y en 2023 su fortuna cayó al decimoquinto lugar, según Forbes Brasil.

En 2018, Bolsonaro venció las elecciones generales en segunda vuelta ante Haddad, quien se presentó a las elecciones como candidato del PT debido a que estaba preso e inhabilitado Luiz Inácio Lula da Silva en forma ilegal por parte de la Operación Lava Jato, razón por la cual fue liberado y venció en los comicios de 2022.

Haddad es actualmente el ministro de Hacienda de Lula.

La condena contra Hang ocurre el mismo día en el cual el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, denunció la "espectacularización" de la Policía Federal para allanar la vivienda de su padre en Angra dos Reis.

El operativo forma parte de una investigación contra Carlos Bolsonaro, otro hijo del expresidente ultraderechista que está siendo objeto de un proceso por haber montado una central de espionaje contra opositores utilizando la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin). (Télam)