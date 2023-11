Manifestantes pidieron en Tel Aviv un alto el fuego en Gaza y liberación de los rehenes de Hamas

Un grupo de manifestantes pacifistas y de izquierda se concentraron hoy en el centro de Tel Aviv para pedir un alto el fuego ante la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, así como la liberación de los rehenes en manos del grupo islamista palestino Hamas.

La protesta tuvo lugar frente a la sede del Ministerio de Defensa, donde se vieron pancartas con lemas como "Israelíes por el alto el fuego", "La guerra no tiene vencedores" o "Solo las negociaciones de paz pueden resolver esto", consignó la agencia de noticias Europa Press.

Las familias de las personas tomadas como rehenes en Gaza corearon consignas defendiendo la liberación de los más de 200 rehenes israelíes secuestrados por Hamas en el ataque del pasado 7 de octubre y expresaron su ira contra el gobierno de Israel.

Además, instalaron una mesa con más de 200 sillas vacías para exigir el regreso de los rehenes.

"Nos preguntan a quién va dirigida nuestra rabia, y es a toda la humanidad… pero principalmente, a quienes son responsables de nosotros, a quienes tienen un contrato con nosotros", dijo Jacky Levy, pareja de Noam Dan, cuya familia fue secuestrada en Nir Oz, un kibutz ubicado en el sur de Israel, en referencia al gobierno de Israel.

"No pueden decirnos 'confíen en nosotros', porque esa frase no tiene sentido desde el 7 de octubre", agregó Levy, según el diario Haaretz.

Noam Perry, hija de Haim, de 79 años, también secuestrado en Nir Oz, dijo a la multitud: "Señor primer ministro, miembros del gabinete, no me hablen de conquistar, no me hablen de arrasar (Gaza). No hablen. Pasen a la acción… tráiganlos a casa ya".

Este mismo sábado hubo manifestaciones propalestinas y a favor del alto el fuego en Gaza en Londres, Bruselas y París.

Unas 300.000 personas marcharon en la capital británica, donde ondearon banderas palestinas y pancartas para exigir un "Alto a los bombardeos sobre Gaza" y gritaron consignas como "Palestina libre" y "Alto el fuego ahora".

El 7 de octubre, milicianos de Hamas se infiltraron en Israel desde Gaza, mataron a 1.200 personas, según el último balance que actualizó la cifra de 1.400, en su mayoría civiles, y se llevaron consigo a otras 240 como rehenes, entre ellos una veintena de argentinos.

En respuesta, Israel bloqueó por completo la Franja de Gaza y lanzó una campaña de bombardeos, seguida de una operación militar terrestre, que ya dejó más de 11.000 los muertos, incluidos cerca de 4.500 niños y niñas, según el Ministerio de Salud del movimiento islamista en ese territorio palestino. (Télam)