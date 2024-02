Manifestantes reclaman en Israel por liberación de rehenes con consignas antigubernamentales

Las protestas en Israel con consignas antigubernamentales y pedidos para la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo islamista palestino Hamas continuaron hoy en distintas ciudades del país, mientras en Tel Aviv se reportaron enfrentamientos con la policía.

"La última vez que vi al amor de mi vida, me dijo que se estaba muriendo de miedo. Tengo el alma rota, nadie me da respuestas. Ruego al primer ministro (Benjamin Netanyahu) y al gabinete: entablen negociaciones en El Cairo", dijo la rehén liberada Sharon Alony-Cunio, cuyo marido Davis sigue en Gaza.

De esa forma aludió al proceso que llevan adelante Israel y Hamas en torno a un posible cese del fuego que permita la liberación de rehenes israelíes por la excarcelación de presos palestinos como la que alcanzaron a fines de noviembre, y que también permitió el ingreso de mayor cantidad de ayuda humanitaria al enclave.

Esta semana, una delegación de Hamas participó en El Cairo de una serie de reuniones para discutir una propuesta de los países mediadores Estados Unidos, Egipto y Qatar de alto el fuego tras cuatro meses de hostilidades en Gaza.

El plan fue abordado también por los jefes de la inteligencia estadounidense e israelí, el premier qatarí y funcionarios egipcios. Sin embargo, este impulso a una nueva tregua por el momento no prosperó.

"Las condiciones son inhumanas allí, lo sé mejor que nadie. Cada día que pasan allí es una sentencia de muerte", afirmó Alony-Cunio, en una crónica del diario israelí Haaretz de las manifestaciones en Tel Aviv.

Carmit, hermana de Elad Katzir, secuestrado en el kibbutz Nir Oz, se dirigió a Netanyahu: "Mi hermano no tiene tiempo para su política. Necesita comida, atención médica, un abrazo, a su familia".

"No puede con una mano sugerir un acuerdo que salva vidas, y con la otra negar todos los acuerdos. No es un autócrata, Israel sigue siendo una democracia. No puede dejar al gabinete fuera de las decisiones, y el gabinete, que no se calle", reclamó.

En paralelo, sectores de los manifestantes comenzaron a marchar por una calle principal de Tel Aviv y atravesaron una barrera humana de policías.

En ese momento se produjo un enfrentamiento entre manifestantes y policías por la detención de algunos de los que protestaban, que fueron liberados unos minutos después.

Mientras tanto, otros lanzaron fuegos artificiales al aire e intentaron bloquear algunas rutas.

La policía declaró ilegal la manifestación y anunció que impuso multas de 1.000 shekel (277 dólares) a dos manifestantes por obstruir el tráfico y cometer un acto ilegal.

En tanto, la policía detuvo a cuatro manifestantes que pedían elecciones anticipadas cerca de la casa del primer ministro en la costeña localidad de Cesarea, ubicada entre Tel Aviv y Haifa.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría más cercana, donde los manifestantes tenían previsto manifestarse fuera en señal de apoyo.

En Jerusalén, bajo la lluvia, familiares y amigos de los rehenes retenidos en Gaza protestaron con consignas dirigidas a Netanyahu: "¡Bibi abandona a los rehenes!"

En redes sociales, periodistas y usuarios también difundieron videos de protestas menores en ciudades como Ra'anana y Be'er Sheva, ambas ubicadas en el centro de Israel, con consignas como el llamado a elecciones y contra la actual administración.

En paralelo, en Madrid, miles de personas, entre ellas seis ministros del gobierno español, se manifestaron hoy por un alto el fuego inmediato entre Israel y Hamas en Gaza.

La multitud marchó desde la estación de trenes de Atocha hasta la plaza del Sol, en pleno centro de la capital española, con un gran cartel en el que se leía: "Libertad para Palestina".

A la protesta acudieron seis ministros del ejecutivo del socialista Pedro Sánchez: cinco miembros del partido de izquierda Sumar, sus socios de coalición, así como el ministro de Transportes, Oscar Puente, del propio PSOE.

"Tenemos que conseguir un alto el fuego inmediato, tenemos que conseguir el cese de las muertes y de las agresiones a inocentes, tenemos que conseguir la liberación de todos los rehenes", declaró Puente a periodistas.

La protesta congregó a cerca de 3.000 personas, según la delegación del gobierno central en Madrid. La cifra es inferior a la última manifestación del 27 de enero, a la que acudieron cerca de 20.000 personas, recogió la agencia de noticias AFP. (Télam)