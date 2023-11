Marcha por Palestina convoca a 300.000 personas en Londres y ultraderecha choca con la Policía

(Actualiza con cifras de participación y enfrentamientos con la policía)

Unas 300.000 personas participaron hoy en una marcha en Londres a favor de Palestina ante la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas, cuya autorización generó roces entre el gobierno británico y la Policía, mientras un grupo de contramanifestantes, entre los que había simpatizantes de la ultraderecha, se enfrentó con efectivos policiales, que detuvieron a unas 100 personas.

Se trata de "la mayor marcha" organizada en la capital británica desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre y la masiva respuesta del ejército israelí, detalló la Policía Metropolitana en la red social X, (ex Twitter).

Los manifestantes, que ondeaban tranquilamente banderas palestinas y pancartas para exigir un "Alto a los bombardeos sobre Gaza", gritaron consignas como "Palestina libre" y "Alto el fuego ahora".

"Estoy aquí en solidaridad con los palestinos ante la injusticia que se está produciendo. Es intolerable", declaró Gavin Searle, un cineasta de 58 años de Hastings, sur de Inglaterra, a la agencia AFP.

"No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando matan a la gente", declaró por su parte Shiraz Bobra, de 41 años, que viajó desde Leicester.

La manifestación coincidió con el Día del Armisticio -que conmemora el fin de los combates en la Primera Guerra Mundial en 1918-, y estuvo acompañada de un masivo despliegue de 2.000 policías para evitar enfrentamientos con los "cientos" de contramanifestantes nacionalistas que también acudieron a la capital.

La mayoría de los participantes de la marcha de hoy se manifestó pacíficamente, aunque varios cientos de contramanifestantes, entre ellos miembros de la ultraderecha, se enfrentaron con la Policía.

Imágenes televisivas mostraron a un grupo de personas, algunas de ellas con la cara cubierta, que intentaron saltarse un cordón policial para llegar al Cenotafio, que recuerda en la capital británica a los caídos en la Primera Guerra Mundial, lo que provocó enfrentamientos con los agentes, consignó la agencia de noticias Europa Press.

La Policía informó que detuvo a unas 100 personas, la mayoría contramanifestantes, "para evitar que se pusiera en peligro la paz" cuando "intentaban acercarse a la marcha propalestina".

La mayoría de los detenidos fueron arrestados por posesión de armas ofensivas, reyertas o posesión de estupefacientes, según la cadena británica Sky News.

"Es una operación mucho mayor y más compleja que cualquier otra que hayamos llevado a cabo antes", dijo ayer el jefe de la Policía Metropolitana de Londres (Met), Mark Rowley, presionado en la semana por el Gobierno para evitar que se lleve a cabo la marcha en apoyo a Palestina.

El primer ministro, Rishi Sunak, había calificado de "irrespetuosa" la concentración y la ministra de Interior, Suella Braverman, directamente cargó contra la Met por autorizarla, en un cuestionado artículo de opinión publicado en un medio que provocó grietas en el seno del Gobierno.

En una nota para el diario The Times, del que se hicieron eco los principales medios británicos, Braverman acusó a la Policía de aplicar un "doble estándar" en su enfoque hacia las manifestaciones de distintos sectores.

"Los manifestantes de derecha y nacionalistas que participan en agresiones reciben, con razón, una respuesta severa, pero las turbas propalestinas que muestran un comportamiento casi idéntico son en gran medida ignoradas, incluso cuando violan claramente la Ley", manifestó. (Télam)