Marchan en todo el mundo contra la violencia hacia las mujeres

Decenas de miles de personas se manifestaron hoy en todo el mundo con motivo del día internacional contra la violencia hacia las mujeres, exigiendo cambios en el comportamiento de los hombres y más recursos y eficiencia por parte de los Estados.

"Cuidado, el machismo mata", se podía leer en muchas pancartas en la capital de Chile, uno de los bastiones mundiales del movimiento feminista, donde hubo manifestaciones desde el viernes por la noche.

Alrededor de mil mujeres se manifestaron por las calles de Santiago gritando "¡Ni un paso atrás!", para exigir medidas al gobierno.

Según la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, una de las organizadoras de la protesta, se han registrado 40 feminicidios en Chile desde principios de año, informa la agencia de noticias AFP.

En Brasil, la famosa playa de Copacabana, en Río de Janeiro, amaneció hoy con pares de zapatos de mujer (tacones altos, zapatillas deportivas, etc), cada uno frente a un nombre femenino para alertar sobre los 722 feminicidios en 2022 en Brasil, un país de 203 millones de habitantes.

Se trata de la mayor cifra de feminicidios registrados desde 2019, según la ONG "Forum Brasileiro de Segurança Pública".

En la capital de Guatemala, el número "438" fue dibujado con flores con otras tantas velas para recordar el número de feminicidios registrados desde principios de año en este país de 17 millones de habitantes.

En España, alrededor de 7.000 personas se manifestaron en Madrid tras una pancarta en la que se podía leer: "Se acabó: nuestra lucha es global".

También hubo concentraciones en Barcelona y Sevilla, en un país pionero en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, donde en 2004 se votó la primera ley europea que castiga específicamente este tipo de violencia.

"Protejan a sus hijas, eduquen a sus hijos", "Ceder no es consentimiento", "Cuando salgo quiero ser libre, no valiente", se podía leer en pancartas de manifestantes en varias ciudades de Francia.

En 2022, se registraron 118 feminicidios en Francia, según cifras oficiales.

En Italia, donde decenas de miles de personas marcharon en varias ciudades, incluidas Roma y Milán, hubo 106 feminicidios el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística (Istat).

En Estambul, unas 500 mujeres se concentraron en el barrio de Sisli coreando consignas como "¡No nos quedaremos calladas!", y "Las mujeres estamos unidas y luchamos contra la violencia del Estado masculino".

En 2021, Turquía hizo oficial su salida del Convenio de Estambul, firmado en 2011 y que comprometía a los países miembro a luchar contra la violencia de género en todas sus formas.

Esta decisión ha generado el rechazo de mujeres, de los partidos de izquierda y de la comunidad internacional, que señalan el movimiento como un retroceso para los derechos de las turcas.

En tanto hoy, Erdogan, dijo que esta salida "no tuvo ningún impacto en nuestra lucha contra la violencia contra las mujeres".

En Estados Unidos, el presidente Joe Biden lamentó que "el flagelo de la violencia sexista continúe infligiendo sufrimiento e injusticia a demasiadas personas".

Por su parte, el Papa Francisco, desde el Vaticano, dijo que "la violencia contra las mujeres es una mala hierba que plaga nuestra sociedad y debe cortarse de raíz (…) por una acción educativa que ponga a la persona y su dignidad en el centro".

A nivel mundial, cada día hay 82 feminicidios cometidos por parejas o exparejas, y se estima que el 31% de las mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en la vida, según datos de la OMS de 2018.

Más de la mitad (56%) de las mujeres y niñas asesinadas mueren en la esfera íntima (familiar, cónyuge o ex), en comparación con el 11% de los hombres y niños, según un informe de ONU Mujeres publicado en 2022.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra el 25 de noviembre para recordar el asesinato de tres de las hermanas Mirabal, opositoras al dictador Rafael Trujillo, el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana. (Télam)