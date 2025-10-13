Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ejecutó la Operación Orión, el mayor operativo contra la pedofilia en el país, con la detención de más de 100 personas acusadas de producir, almacenar o distribuir pornografía infantil a través de redes sociales y dispositivos digitales.

Entre los hallazgos más relevantes se encuentra el rescate de una niña peruana de 13 años, reportada como desaparecida desde el 27 de septiembre y que habría sido víctima de explotación sexual. La alerta internacional se activó el 9 de octubre a través de la OCN de Lima, luego de comprobarse que la menor ingresó a Chile por pasos no habilitados.

La subcomisaria Loreto Domínguez explicó que la adolescente fue ubicada inicialmente en Talcahuano, aunque finalmente fue hallada en un bus que viajaba de Concepción a Santiago, descendiendo del vehículo por su cuenta y siendo trasladada a un centro asistencial. Actualmente, permanece bajo custodia de la OCN Santiago – Independencia, mientras se investiga a los responsables de su traslado y explotación.

La Operación Orión tiene antecedentes de varias ediciones anteriores en Chile, con decenas de detenidos y el secuestro de dispositivos electrónicos con pornografía infantil. Los operativos se despliegan en todas las regiones de Chile, con cooperación de Interpol y organismos de ciberseguridad internacionales.

Allanamiento en Río Gallegos

En Argentina, la Policía de Santa Cruz realizó allanamientos en Río Gallegos el 20 de septiembre, en el marco de investigaciones por material de abuso sexual infantil. Este procedimiento se enmarca en la operación internacional “Aliados por la Infancia V”, que involucró 15 países y 14 provincias argentinas.

Se incautaron un teléfono celular y una computadora de escritorio en una vivienda donde se encontraban dos menores de edad, con intervención de la Defensoría de Menores y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

La diligencia fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N.º 2, a cargo de la jueza Dra. Yamila Borquez, tras reportes del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) a través del sistema CyberTipline.

