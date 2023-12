Masiva manifestación en Serbia contra los resultados de las elecciones legislativas

Cientos de manifestantes serbios, en su mayoría estudiantes, bloquearon hoy el centro de Belgrado, capital de Serbia, en una protesta contra el fraude que, según denunciaron, empañó las elecciones legislativas del 17 de diciembre ganadas por la derecha nacionalista.

Los estudiantes, convocados por el movimiento Borba (Combate) para un corte de 24 horas de las calles, piden la anulación de los resultados electorales y que se lleve a cabo una nueva votación.

La oposición cuestionó los resultados electorales y su principal coalición permitió votar de manera ilegal en la capital a los serbios de la vecina Bosnia.

Según los resultados definitivos, el SNS, el partido de la derecha nacionalista, se impuso con el 46,7% de los votos en los comicios parlamentarios, frente al 23,5% de Serbia contra la Violencia, una coalición de centroizquierda.

Desde entonces, los manifestantes taponaron arterias de la capital y el domingo intentaron penetrar en la alcaldía de Belgrado, rompiendo ventanas, tras lo cual la policía los repelió con gases pimienta.

"En nuestro país, literalmente desde hace décadas, no se ha hecho justicia con respecto a los procesos democráticos. Ahora que por fin tuve derecho a votar, mi voto no fue respetado y me siento dolida", protestó una estudiante de 19 años de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Biología de la Universidad de Belgrado.

"¿Quién robó las elecciones?", preguntó por su parte el activista Ivan Bijelic a los estudiantes, que respondieron coreando "¡Ladrones, ladrones!".

Los jóvenes formaron un campamento improvisado con tiendas de campaña, mientras algunos se sentaban en el cruce cercano al edificio del gobierno, reportó la agencia de noticias AFP. (Télam)