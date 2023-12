Médicos residentes británicos anuncian el paro más largo en la historia del sistema de salud público

Médicos residentes del Reino Unido anunciaron hoy que harán nuevas huelgas en diciembre y enero en el marco en su prolongada disputa salarial con el Gobierno, con una medida de fuerza el próximo mes que durará seis días y se convertirá en la más prolongada del sistema de salud público.

La Asociación Médica Británica (BMA) comunicó que la última propuesta del Gobierno representa, en promedio, un aumento adicional del 3% este año, un incremento que se suma a un aumento previo del 8.8%.

Sin embargo, esa cifra no fue suficiente para disuadir a los médicos de convocar a más medidas de fuerza.

Según el calendario anunciado, los paros están programados para tres días a partir del 20 de diciembre y luego durante seis días a partir del 3 de enero.

Notablemente, la huelga de seis días en enero será la más prolongada en la historia del sistema de salud público conocido como (NHS).

El comité de médicos jóvenes de la BMA señaló que las recientes conversaciones con el Gobierno han sido "más constructivas", pero lamentan que no se haya presentado una oferta salarial convincente.

Los miembros de la asociación votaron unánimemente a favor de las nuevas huelgas tras cinco semanas de negociaciones que no lograron avances significativos.

"Hemos dejado claro desde el comienzo de estas conversaciones que necesitábamos avanzar con ritmo y que si no teníamos una oferta creíble, nos veríamos obligados a convocar huelgas", subrayaron en un comunicado.

Enfatizaron en la falta de preparación del Gobierno para abordar los recortes salariales en términos reales que los médicos experimentan desde 2008, y lamentan que, a pesar de un "enfoque más constructivo, la oferta no fue suficiente para formar un acuerdo creíble".

"Un año después del inicio de nuestra lucha, todavía estamos muy lejos de revertir la caída de los salarios, la desmotivación y la pérdida de médicos", afirmaron. (Télam)