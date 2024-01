Meloni afirmó que no descarta una candidatura testimonial para las europeas de junio

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó hoy que no descarta una candidatura testimonial para las elecciones al Parlamento Europeo, que se harán en junio, al tiempo que explicó que aún debe evaluar si su eventual postulación "quitaría tiempo" a su rol actual.

"Aún no decidí si me voy a candidatear. Sí me gusta medir el consenso de los ciudadanos, lo he hecho siempre, y sería útil e interesante hacerlo", planteó hoy Meloni en conferencia de prensa sobre su posible postulación al Parlamento regional de forma testimonial.

Las elecciones europeas, que se celebran cada cinco años en los 27 países miembros del bloque regional, se harán este año entre el 6 y el 9 de junio para elegir a los 720 integrantes del Parlamento, la única institución del bloque elegida democráticamente.

"Mi eventual candidatura podría llevar a otros lideres a la misma elección, a presentarse aunque no sea para asumir, y seria un test democrático de alto nivel", agregó luego la premier italiana, líder del partido Hermanos de Italia y en su cargo desde octubre de 2022.

"Pero aún debo pensar si mi eventual candidatura quitaría tiempo a mi trabajo de premier. Es una decisión que debemos tomar con los lideres de la mayoría de Gobierno", explicó sobre la alianza que forma junto a la Liga y a Fuerza Italia. (Télam)