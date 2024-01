Meloni defendie su proyecto de elección directa del premier y anuncia cumbre sobre IA desde el G7

La primera ministra italiana Giorgia Meloni defendió hoy su proyecto de Ley para la elección por voto directo del premier, al tiempo que anunció que pedirá la suspensión del diputado oficialista involucrado en un episodio con un arma de fuego en Año Nuevo y adelantó que aprovechará la presidencia del G7 -que asumió esta semana- para convocar a una cumbre sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo del trabajo.

"Estoy muy preocupada por el impacto de la Inteligencia Artificial en el mercado del trabajo", planteó Meloni en la tradicional conferencia de prensa anual de balance de Gobierno, prevista para Navidad pero pasada a este jueves por motivos de salud.

"Estamos frente a una revolución en la que el intelecto humano corre el riesgo de ser sustituido, incluso en trabajos de alto perfil, con el riesgo de un impacto devastador en el que cada vez serán necesarias menos personas", agregó la nacionalista Meloni durante el encuentro de más de dos horas con periodistas.

"No sé decir si estamos aún a tiempo de hacer algo, por eso haremos un encuentro de G7 sobre el impacto de la IA en el mercado de trabajo", adelantó luego, en referencia a la presidencia italiana durante 2024 del grupo de países más industrializados del mundo.

Durante el diálogo con periodistas, Meloni defendió además el proyecto que envió al Parlamento para la elección del premier de forma directa por el voto de los italianos, en reemplazo del sistema actual en el que es el Parlamento el encargado de elegir al jefe de Gobierno.

"No tocaremos los poderes del presidente de la República: con la nueva propuesta se crea un equilibrio bueno y se refuerza la estabilidad de los Gobiernos", aclaró la premier sobre la eventual convivencia en el nuevo sistema del primer ministro y el jefe de Estado, con pocas funciones asignadas por la Constitución.

"En Italia objetivamente hemos tenido un problema de estabilidad de los Gobiernos. Queremos darles a los ejecutivos la posibilidad de durar cinco años", defendió luego Meloni sobre el proyecto con el que busca frenar la tendencia por la que el país ha tenido 67 Gobiernos en 77 años.

Por otro lado, en medio de un repaso por la agenda internacional y local, anunció también que pedirá la suspensión de su partido ultraconservador Hermanos de Italia del diputado oficialista Emanuele Pozzolo, dueño del arma con la que una persona terminó herida en una pierna durante la celebración de Año Nuevo en el norte del país.

"No sé por qué tiene un permiso de portación de armas para defensa personal. Quien tiene un arma tiene el deber legal y moral de cuidarla con responsabilidad y seriedad. Y por eso hay un problema con lo que pasó: no actuó de forma responsable. Y esto no esta bien para cualquier italiano, menos para un diputado", criticó Meloni.

Así, la premier adelantó que pedirá la "suspensión" de Pozzolo de Hermanos de Italia, mientras el diputado es investigado por la fiscalía de Biella, en la periferia de la norteña Turín, por "lesiones culposas, uso peligroso y falta de custodia de armas".

Pozzolo, que admitió pericias sobre su ropa pero se negó a entregarlas amparado por la inmunidad parlamentaria, sufrió el secuestro del arma y su permiso de portación a la espera del análisis balístico que buscará determinar quien disparó la "North american arms LR22" de su propiedad.

