Miles de guatemaltecos marcharon contra la corrupción, encabezados por el presidente electo

Miles de guatemaltecos encabezados por el presidente electo, Bernardo Arévalo, marcharon hoy en la Ciudad de Guatemala contra la corrupción y para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, que lleva adelante una ofensiva contra él.

"Hoy marchamos en unidad por este país que va a florecer a pesar de los corruptos", afirmó el político socialdemócrata de 65 años, bajo acoso judicial por supuestas anomalías en la inscripción de su partido Semilla en 2017 y por apoyar la ocupación de una universidad estatal en 2022.

La "Marcha por la democracia" recorrió calles del centro histórico y pasó frente a las sedes del Congreso, la Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad, donde los manifestantes, convocados por organizaciones civiles y grupos indígenas, gritaron "fuera corruptos", según la agencia de noticias AFP.

Arévalo afirmó que las autoridades "han traicionado" al pueblo, porque lo han "dividido para establecer regímenes que sólo sirven a unos pocos y que marginan y discriminan a todos".

"Esa democracia débil y frágil que hemos tenido, que ha sido violentada de distintas formas, logró, sin embargo, crear el espacio para que los guatemaltecos habláramos contundentemente y dijéramos ¡ya no más, ya no más corrupción!", agregó.

"Fuera ratas corruptas" y "No al golpe, que se respete la democracia", se leía en pancartas que portaban los manifestantes, quienes ondeaban también banderas guatemaltecas.

Arévalo había solicitado el 18 de septiembre a la Corte Suprema que dejara sin efecto todas las actuaciones del Ministerio Público contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su partido Semilla, y en su lugar procesar a la cuestionada fiscal general Porras, pero el cuerpo rechazó el pedido.

La petición también abarcaba al fiscal Rafael Curruchiche, que dirigió allanamientos a oficinas del TSE y al juez Fredy Orellana, que ordenó la suspensión de Semilla por supuestas irregularidades en su conformación en 2017.

Varios sectores y organizaciones iniciaron el 2 de octubre una serie de manifestaciones en reclamo de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios judiciales, a quienes acusan de atentar contra la democracia.

Arévalo, que se impuso el 20 de agosto en segunda vuelta y asumirá la presidencia en enero de 2024, sostiene que las acciones contra su partido obedecen a un "golpe de Estado en curso" por el temor de las élites a su promesa de combatir la corrupción. (Télam)