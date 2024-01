Miles marchan en España contra "genocidio en Palestina" y en Italia manifestantes chocan con Policía

(Agrega manifestaciones en Italia)

Miles de personas con banderas palestinas y lemas contra Israel marcharon este sábado por Madrid y otras ciudades españolas para pedir que se detenga "el genocidio en Palestina", mientras en Italia manifestantes propalestinos se enfrentaron a la policía en la ciudad de Vicenza.

En Madrid, unas 25.000 personas, según el Gobierno, caminaron a lo largo del Paseo del Prado, entre la estación de Atocha y la plaza de Cibeles, en el centro de la capital española.

Iban detrás de una gran pancarta con los colores de la bandera palestina que pedía al gobierno español el "Fin del comercio de armas y relaciones con Israel".

Los manifestantes portaban pancartas que pedían en inglés "Stop genocide" ("Detengan el genocidio") en Gaza y coreaban lemas como "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel", reportó la agencia de noticias AFP.

Las protestas, convocadas por la plataforma Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina bajo el lema "Paremos el genocidio en Palestina", se sucedieron en varias otras ciudades españolas, como Barcelona, Valencia o Sevilla.

España ha sido una de las voces más críticas de Israel dentro de la Unión Europea durante el conflicto, a raíz de ataque de Hamas del 7 de octubre en Israel, que dejó unos 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y en el que fueron secuestradas unas 240 personas, entre ellas una veintena de nacionalidad argentina.

Desde entonces, las operaciones israelíes en Gaza dejaron 24.927 muertos, en su mayoría mujeres y menores de edad, según el último informe del Ministerio de Salud de Hamas.

La postura del gobierno español, liderado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) provocó un diferendo diplomático, e Israel llegó a llamar a consultas a su embajadora en noviembre pasado ante "los comentarios escandalosos" de Pedro Sánchez.

El líder socialista había dicho tener "francas dudas" de que Israel estuviera "cumpliendo con ese derecho internacional humanitario" ante "las imágenes" de "niños y niñas que están muriendo" en Gaza.

En Italia, unos 700 manifestantes propalestinos que protestaban contra la presencia de expositores israelíes en una feria internacional de joyería se enfrentaron hoy a la policía en la ciudad de Vicenza, en el noreste del país, informaron las autoridades.

Personas con pancartas que rezaban "¡Liberen Palestina!" y "¡Dejen de bombardear Gaza!" organizaron una marcha convocada por los centros sociales de la ciudad para protestar por la presencia israelí en la feria de oro VicenzaOro, cuando la policía intentó impedir su llegada usando cañones de agua. Los manifestantes, por su parte, tiraron bombas de humo y bengalas.

Por los disturbios, nueve personas pertenecientes a las unidades móviles antidisturbios de la Policía resultaron heridas y un décimo miembro de la División de Investigación General de Operaciones Especiales, según detalló la agencia de noticias Europa Press.

La mayoría de las lesiones son hematomas y arañazos.

No obstante, un portavoz del comité organizador aseguró a la AFP que los enfrentamientos ocurrieron a varios kilómetros del lugar donde se realiza la feria y que no afectaron al evento, y se negó a confirmar o desmentir la presencia de expositores israelíes.

Una segunda manifestación con unos 3.000 asistentes se realizó también este sábado convocada por la comunidad palestina del Véneto con el lema "No a Israel en la Feria del oro de Vicenza". Esta marcha se desarrolló pacíficamente.

"No hay ninguna justificación para las escenas de guerrilla que hemos visto esta mañana en la calle Arsenale", publicó el alcalde de Vicenza, Giacomo Possamai, en redes sociales.

En tanto, el diputado laborista británico David Lammy, representante de la oposición en la Cancillería, fue interrumpido por manifestantes que portaban banderas palestinas al grito de "alto el fuego ya" cuando daba un discurso en el edificio Guildhall, sede del gobierno londinense.

Mientras los agentes de seguridad sacaban del edificio a dos personas, otros tres manifestantes comenzaron a gritar y a criticar la postura de los laboristas sobre la guerra entre Israel y Hamas mientras Lammy intentaba continuar su discurso. (Télam)