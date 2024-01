Ministra de Educación francesa desata una polémica por enviar a sus hijos a una escuela privada

La nueva ministra de Educación de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, es objeto hoy de pedidos de dimisión por "mentir", al asegurar que cambió a su hijo mayor de una escuela pública a una privada por el número de horas sin profesor reemplazante.

La polémica comenzó el último viernes cuando, horas después de asumir el cargo, justificó ante la prensa la elección de la escuela privada de sus hijos por su "frustración" ante "los montones de horas" sin profesor reemplazante en la pública.

"Mi hijo mayor, Vincent, empezó, como su mamá, en la escuela pública", dijo Oudéa-Castéra, quien agregó que ella y su marido "hartos, como miles de familias", decidieron entonces "buscar una solución diferente".

La funcionaria, de 45 años, justificó la elección del elitista centro educativo privado católico Stanislas -acusado en 2022 de derivas homófobas y sexistas-, porque se situaba en el mismo barrio del centro de París donde vivían.

Sin embargo, el diario Libération reveló que su hijo mayor sólo pasó un semestre en la escuela pública infantil Littré y que sus padres lo cambiaron a Stanislas porque el primer centro habría rechazado adelantarlo un curso, y no por problemas de ausencia.

"No quiero entrar más en el terreno de la vida personal y privada. Ha habido ataques a los que he intentado responder con la mayor sinceridad posible. Debemos cerrar este capítulo de ataques personales", aseguró este lunes la ministra.

La también titular de Juventud, Deportes y Juegos Olímpicos enfrenta una oleada de críticas tanto del profesorado como de partidos de oposición, en la primera crisis que enfrenta el gobierno del flamante primer ministro, Gabriel Attal.

"Los días pasan y las mentiras se acumulan (…) Llegó la hora de dimitir", escribió en la red social X el líder comunista Fabien Roussel, en la línea del resto de la oposición de izquierdas y de la de ultraderecha.

Preguntada por las críticas, la vocera del gobierno, Prisca Thévenot, intentó restar importancia al hecho en declaraciones a la radio France Inter: "Yo no sé si ha mentido, simplemente digo que ella explicó por qué su hijo iba a un colegio privado".

"Yo, creo en la escuela pública y creo que todos tenemos que tener una gran ambición por ella", reiteró este lunes Oudéa-Castéra, en un intento de desinflar la polémica. (Télam)