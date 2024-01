Ministro de Defensa israelí dijo que cuando termine la guerra palestinos gobernaran Franja de Gaza

Los palestinos gobernarán la Franja de Gaza cuando termine la guerra y no haya una amenaza militar para Israel, reiteró hoy el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant.

"Los palestinos viven en Gaza y por ende, la gobernarán en el futuro. El futuro gobierno de Gaza debe surgir de la Franja de Gaza", declaró Gallant en una rueda de prensa.

"Al final de la guerra no habrá una amenaza militar desde Gaza. Hamas no podrá gobernar ni funcionar como fuerza militar en la Franja de Gaza", añadió.

El ministro de Defensa aclaró que el futuro gobierno será una "alternativa civil", pero insistió en que las fuerzas de Israel tendrán "libertad de operación" para proteger a los ciudadanos israelíes.

El movimiento islamista Hamas, que gobierna Gaza desde 2007, está en guerra contra Israel desde el 7 de octubre, después de que sus combatientes se infiltraran en territorio israelí, en un asalto que dejó cerca de 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y secuestraron y se llevaron a Gaza a unas 240, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.

Israel, en respuesta, lanzó una ofensiva aérea y terrestre en Gaza. Hamas, catalogado como "organización terrorista" por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, afirma que más de 24.000 personas, en su mayoría mujeres y menores, murieron en los bombardeos israelíes hasta ahora.

A fines de diciembre, Gallant, presentó un plan de posguerra que contempla un gobierno en Gaza que no sea "ni de Hamas ni una administración civil israelí", sino por palestinos que "no sean hostiles" a Israel. (Télam)