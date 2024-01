Ministro Haddad dijo que tiene dudas sobre efectividad del plan de ajuste del Gobierno argentino

El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, aseguró hoy que tiene "dudas" sobre la efectividad el plan de ajuste económico del presidente Javier Milei, que calificó de "ultraortodoxo".

"Tengo dudas sobre la efectividad de un paquete ultraortodoxo para la situación que debe enfrentar hoy la Argentina, si la sociedad lo tolerará y si producirá los resultados deseados", dijo Haddad en una entrevista con el diario O Globo.

El ministro aseguró, en tanto, que desea que al país vecino "le vaya bien".

"La mía es una preocupación de un observador que desea el bien del país vecino. Lo sigo a distancia y con información con filtros, no estoy ahí viendo medida por medida", aseguró el ministro de Hacienda del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Haddad respondió a una pregunta sobre si existía preocupación en Brasil con la llegada de Milei al gobierno de la Argentina, que es el país que más compra los productos manufacturados por la industria brasileña.

"La preocupación no estaba en relación con la política interna de Argentina, que es un país soberano y elige democráticamente a sus presidentes. Estaba preocupado por el Mercosur. Y hasta el momento, que yo sepa, no ha habido ninguna señalización al respecto", explicó.

Agregó que en el momento de la victoria electoral de Milei, Brasil estaba negociando como presidente pro tempore del Mercosur el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE).

"En ese momento estábamos negociando con la Unión Europea, había muchas cosas que se estaban desarrollando que podrían ponerse en riesgo", aseguró Haddad.

Argentina es el tercer socio comercial de Brasil después de China y Estados Unidos.

(Télam)