Ministro israelí promueve mandar al exilio a los palestinos de Gaza e instalar colonias judías

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, abogó hoy por "animar" a los palestinos de la Franja de Gaza a emigrar a otros países para que los colonos judíos puedan regresar después de la guerra.

"Mi exigencia es que la Franja de Gaza no siga siendo un hervidero donde 2 millones de personas crecen en el odio y aspiran a destruir el Estado de Israel", expresó el funcionario en una entrevista con la radio del Ejército.

"Para tener seguridad, necesitamos controlar el territorio y para controlar militarmente el territorio a largo plazo, necesitamos una presencia civil", agregó el líder del partido de ultraderecha Sionismo Religioso, en respuesta a una pregunta sobre la conveniencia de restablecer los asentamientos en la Franja de Gaza.

Israel evacuó en 2005 a su ejército y a unos 8.000 colonos de este territorio palestino ocupado desde 1967, como parte del plan de retirada unilateral del entonces primer ministro Ariel Sharon.

Smotrich, cuyo partido forma parte de la coalición gobernante, también consideró que Israel debería "animar" a los 2,4 millones de palestinos de Gaza a abandonar el territorio para irse a otros países.

"Si actuamos de manera estratégicamente correcta y fomentamos la emigración, si hay 100.000 o 200.000 árabes en Gaza y no 2 millones, todo el discurso tras el final de la guerra será completamente distinto", afirmó.

"Ayudaremos a rehabilitar a estos refugiados en otros países de forma adecuada y humana, con la cooperación de la comunidad internacional y de los países árabes que nos rodean", añadió, citado por la agencia de noticias AFP.

Durante una visita privada a París en marzo, Smotrich negó la existencia de un pueblo palestino. "No hay palestinos porque no hay pueblo palestino", afirmó.

Las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza dejaron 21.822 muertos, la mayoría mujeres, niños y adolescentes, desde el inicio de la guerra el 7 de octubre, según las últimas cifras publicadas hoy por el Gobierno del movimiento islamista palestino Hamas en el enclave.

Estas operaciones se lanzaron en represalia por un ataque de escala sin precedentes de miliciano de Hamas del 7 de octubre, en el que unas 1.200 personas murieron y alrededor de 240 fueron secuestradas, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina. (Télam)