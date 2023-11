Ministros de la OTAN se reúnen para discutir el apoyo militar a Ucrania frente a Rusia

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó hoy su confianza en que Estados Unidos mantendrá el apoyo militar a Ucrania, al llegar a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la alianza militar en Bruselas.

"Tengo confianza en que Estados Unidos seguirá proporcionando apoyo, porque hacerlo es de interés para la seguridad de Estados Unidos", dijo Stoltenberg poco antes de la reunión, de la que también participa el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en la sede de la OTAN.

Ayer, Stoltenberg había dicho que para los países de la alianza transatlántica no hay otra alternativa que seguir apoyando a Ucrania.

"No tenemos ninguna alternativa. La alternativa de dejar ganar al presidente (ruso, Vladimir) Putin es una tragedia para Ucrania y es peligrosa para nosotros", expresó.

En Alemania, en tanto, el jefe del Gobierno Olaf Scholz destacó la "importancia existencial" que la ayuda militar y financiera para Ucrania tiene para Europa, y defendió los compromisos de gasto en Defensa en un momento en que su coalición enfrenta desacuerdos sobre el presupuesto.

Alemania es junto a Estados Unidos uno de los mayores apoyos financieros y militares de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

"Vamos a mantener este apoyo el tiempo que sea necesario", afirmó el canciller federal Scholz en un discurso ante el Parlamento en Berlín.

"Este apoyo tiene una importancia existencial. Para Ucrania (…) pero también para nosotros en Europa", dijo Scholz, informó la agencia de noticias AFP.

"Ninguno de nosotros quiere imaginar qué consecuencias aún más graves" tendría que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ganara esta guerra, argumentó Scholz.

El canciller se dirigió al Parlamento en un momento en que el Gobierno busca un acuerdo para aprobar el presupuesto después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que el primer plan presentado por el Ejecutivo violó las normas al decidir la reasignación de una partida.

"Bajo ninguna circunstancia debemos cesar nuestro apoyo para Ucrania", indicó Scholz. "No sería responsable y pondría en peligro nuestro futuro", agregó.

Estados Unidos, que lidera la OTAN, ha proporcionado más de 40.000 millones de dólares en ayuda de seguridad a Ucrania desde la invasión rusa, y se comprometió a respaldar a Kiev durante el tiempo que sea necesario.

Sin embargo, el opositor Partido Republicano puso en duda el futuro de la ayuda a Ucrania del Gobierno estadounidense del presidente Joe Biden, del Partido Demócrata.

Se espera que mañana Blinken asista a una reunión en Macedonia del Norte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Allí podría reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov.

