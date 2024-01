Ministros israelíes insisten con expulsar a palestinos de Gaza pese a la oposición de EEUU

Dos ministros israelíes de extrema derecha redoblaron hoy llamados a favor de la expulsión forzosa de palestinos de la Franja de Gaza, en medio de la ofensiva contra el grupo islamista Hamas, y uno de ellos rechazó las críticas de Estados Unidos a la idea.

“Con todo respeto, no somos otra estrella en la bandera estadounidense", dijo el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir en la red social X sobre los cuestionamientos de Washington a la transferencia de habitantes de Gaza del territorio palestino a otros países.

"La emigración de cientos de miles de personas de Gaza permitirá a los residentes israelíes del enclave regresar a sus hogares y vivir con seguridad, además de proteger a nuestros soldados", escribió Ben Gvir, del partido Poder Judío.

Ben Gvir y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich han abogado porque Israel vuelva a ocupar la Franja de Gaza, como hizo de 1967 a 2005, cuando retiró sus colonias y bases militares del territorio costero.

La publicación de Ben Gvir llegó un día después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos criticara sus llamados a la transferencia de población desde Gaza como "enardecedores e irresponsables".

“Gaza es tierra palestina y seguirá siendo tierra palestina", dijo el Departamento de Estado.

Smotrich, del Partido Sionista Religioso, aseguró hoy, sin mostrar fuentes, que más de 7 de cada 10 israelíes apoya la expulsión forzosa de palestinos de la Franja de Gaza.

"Más del 70 por ciento de la población israelí apoya hoy una solución humanitaria de impulsar la migración voluntaria de árabes gazatíes y su absorción en otros países", escribió en X.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que se opone a la idea de volver a ocupar Gaza. Ni Gvir ni Smotrich integran el gabinete de guerra que dirige la ofensiva en Gaza, pero sus partidos son una pieza clave de la coalición que mantiene al premier en el poder.

El portal de noticias israelí en hebreo Zman Yisrael afirmó hoy que funcionarios israelíes están manteniendo conversaciones con la República Democrática del Congo y otras naciones dónde planean enviar a los palestinos desplazados de Gaza.

"El Congo estará dispuesto a aceptar inmigrantes y estamos en conversaciones con otros", dijo al portal un ministro del gabinete israelí que no fue identificado.

El sitio de noticias afirmó que la ministra de Inteligencia de Israel, Gila Gamliel, abogó hoy por el desplazamiento de los residentes de Gaza durante una reunión del gabinete de seguridad de Israel.

"Al final de la guerra… No habrá trabajo y el 60% de las tierras agrícolas de Gaza se convertirán en zonas de seguridad", dijo Gamliel, según Zman Yisrael.

Israel lanzó una ofensiva contra Hamas en la Franja de Gaza luego de que milicianos del grupo islamista asesinaran a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, tras infiltrase en el sur israelí desde el enclave palestino, el 7 de octubre.

Más de 22.300 palestinos murieron desde entonces en bombardeos israelíes en Gaza y el 85% de los 2,3 millones de habitantes del territorio tuvieron que huir de sus casas por la violencia. (Télam)