Morales criticó al gobierno boliviano por valoración negativa de la capacidad crediticia del país

El expresidente boliviano Evo Morales opinó hoy que la "mala gestión económica" implementada por el Gobierno de Luis Arce quedó en evidencia con la reciente calificación negativa que la agencia Fitch Ratings asignó a la capacidad crediticia del país.

"La más reciente recalificación al país de parte de la calificadora internacional de riesgo Fitch Ratings le confirma al pueblo boliviano la mala gestión económica que está implementando el Gobierno oficialista, eso quiere decir que estamos consolidando la imagen de un país deudor con altas probabilidades que no pague sus obligaciones", publicó el exmandatario en la red social X (ex Twitter).

El tres veces presidente Morales (2006-2019) recordó que durante sus mandatos el país tenía una calificación de "BB" y con perspectiva de crecimiento sostenido.

Durante gran parte de ese periodo, Arce fue su ministro de Economía.

"Sin embargo, la imagen y calificación como país ha ido en descenso, el año 2021 nos redujeron la calificación a B, mientras que el año 2023 nos dieron B- y ahora el 2024, al mes de febrero es CCC, justo en un momento en donde la economía depende del endeudamiento", reforzó.

El martes, la calificadora Fitch Ratings bajó la evaluación crediticia de Bolivia de "B-" a "CCC" y esto indica que cambió la perspectiva de "estable" a "negativa".

Las principales razones de la rebaja fueron el deterioro de las finanzas públicas como la caída significativa de las reservas internacionales y la polarización política.

Morales y Arce, compañeros de partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), se disputan públicamente la candidatura presidencial del espacio de izquierda más grande del país con miras a las elecciones generales del 2025.

Fitch Ratings alertó que el bajo nivel de reservas de divisas -en torno a los 1.700 millones de dólares- podría aumentar los riesgos para el pago de la deuda externa, reseñó la agencia de noticias Sputnik.

No obstante, el Gobierno observó que la calificadora no tomó en cuenta variables como el crecimiento económico, la baja inflación o la reducción de la pobreza para realizar una evaluación más precisa.

Morales también se refirió a las publicaciones de los medios de comunicación que "informan que el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional" calificó a Bolivia "como el tercer país más corrupto de la región".

"En vez de crecer, estamos retrocediendo. Es urgente un diálogo nacional sobre la economía que sea sincero, transparente, basado en datos y no en interpretaciones oficialistas inexactas", concluyó.

(Télam)