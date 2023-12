Más de 50 heridos en el peor ataque ruso a la capital de Ucrania en meses

(Actualiza cifra de heridos y suma declaraciones de Zelenski y contexto)

Un ataque ruso con misiles dejó hoy al menos 53 heridos en Kiev, la capital de Ucrania, y dañó un hospital, una guardería y un edificio de departamentos, en el peor bombardeo contra la ciudad en varios meses, informaron autoridades.

La Fuerza Aérea ucraniana dijo que que el bombardeo, el segundo en una semana contra Kiev luego de un largo periodo sin ataques, comenzó a las 3 de la madrugada con el lanzamiento de 10 misiles que fueron derribados.

El Ministerio de Salud afirmó que 53 personas resultaron heridas, entre ellas dos niños, por restos de misiles cayeron sobre la ciudad, principalmente en barrios del este.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, indicó que un misil no interceptado cayó en el perímetro de un hospital de la capital.

Varias explosiones se escucharon durante la noche en el centro de Kiev, seguidas de la activación de las sirenas de alerta, informó la agencia de noticias AFP.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, condenó el ataque y se comprometió a reforzar las defensas aéreas del país.

"Rusia confirmó de nuevo su título de país vergonzoso que lanza cohetes por la noche, golpeando zonas residenciales, guarderías e instalaciones energéticas en invierno", afirmó en redes sociales.

Zelenski llegó hoy a Noruega para reunirse con los dirigentes de las cinco naciones nórdicas, donantes clave de Ucrania en el conflicto con Rusia.

"No podemos ganar sin ayuda", afirmó a los periodistas el presidente ucraniano, después de una conversación con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

"Pero no se puede perder, porque lo único que tiene uno es su país", añadió.

Tras el fracaso de una contraofensiva lanzada por Ucrania en junio en zonas del país ocupadas por Rusia, Zelenski intenta reconstruir el apoyo de los aliados ucranianos en medio del creciente cansancio.

Entretanto, fuerzas rusas emprendieron en los últimos días una ofensiva en distintas partes del frente en el este y el sur de Ucrania.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se reunió ayer con Zelenski en la Casa Blanca y reiteró que Estados Unidos "seguirá suministrando" armas a Kiev pese a las resistencias en el Congreso estadounidense a aprobar otro paquete de asistencia militar a Ucrania.

"No abandonaré Ucrania", afirmó.

En Europa, lla presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, instó el miércoles a los 27 miembros del bloque a apoyar la ayuda económica para Ucrania y sus aspiraciones de adherir a la Unión Europea (UE).

Una guardería resultó dañada en los ataques del miércoles en Kiev, así como un edificio residencial que tuvo que ser evacuado. El suministro de agua de uno de los distritos de la ciudad también se vio afectado, según las autoridades.

La administración militar de Kiev indicó que los restos de misiles cayeron en tres distritos de la margen izquierda de la ciudad.

"El enemigo está intensificando el terror con misiles de Kiev", agregó.

En el sur de Ucrania, el Ejército informó de que nueve drones rusos fueron derribados cerca de Odesa.

Dos empleados de un taller mecánico resultaron heridos por uno de los aparatos derribados y "un edificio de la infraestructura portuaria fue parcialmente destruido" por otro, declaró el gobernador de Odesa, Oleg Kiper. (Télam)