Más de un millón de personas buscan refugio en las instalaciones de la ONU en Gaza

Más de un millón de residentes de la Franja de Gaza llegaron a los albergues de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa), informó hoy el comisionado general de esa agencia, Philippe Lazzarini.

"Desde mi primera visita hace 2 semanas, era evidente que la situación humanitaria en Gaza se ha vuelto mucho, mucho peor. La gente se va a dormir abrazando fuerte a sus hijos sin saber si despertarán con vida a la mañana siguiente", manifestó Lazzarini en una conferencia de prensa en Jerusalén Este, reproducida en la red social X (ex Twitter).

"Nos encontramos también hoy en un hito muy sombrío, ya que la Unrwa registra más de 1 millón de personas ahora refugiadas en nuestras instalaciones en toda la Franja de Gaza. Esto es más de la mitad del número total de personas desplazadas", continuó Lazzarini.

Además, según el comisionado, se aproxima el invierno y comienzan a registrarse menores temperaturas en Gaza.

Asimismo, las enfermedades de la piel y la diarrea aumentaron exponencialmente como consecuencia de las condiciones insalubres, agravadas por la lluvia.

"En algunos lugares, los índices de enfermedades son 45 veces superiores a los de años anteriores", detalló.

De igual manera, señaló que la Unrwa seguirá prestando servicios de ayuda humanitaria, y se comprometen a ampliar las operaciones.

"Me sentí alentado al rendir homenaje al personal de Unrwa en Gaza, a quienes respeto y en quienes me inspiro", escribió.

Por último, reiteró el pedido de un alto el fuego humanitario de larga duración.

"La pausa es también una oportunidad para llegar a las personas necesitadas, también en el norte, y empezar a reparar las infraestructuras civiles", precisó. (Télam)