MSF alerta que población del sur de Gaza se quedó casi sin opciones para atención médica

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó hoy que la población en el sur de la Franja de Gaza se quedaba sin opciones para la atención médica, después de que los servicios colapsaran en el Hospital Nasser, que hasta ahora era el mayor centro en funcionamiento en la zona y que se vio afectado por los intensos combates y bombardeos de los últimos días sobre la ciudad de Khan Yunis.

"La vida de la gente corre peligro por la falta de atención médica. Con el Hospital Nasser y el Hospital Europeo de Gaza casi inaccesibles, ya no existe un sistema sanitario en Gaza", explicó la coordinadora médica de MSF en los Territorios Palestinos Ocupados, Guillemette Thomas, en un comunicado.

En estas circunstancias, MSF alertó que "la población (gazatí) se ha quedado sin opciones para recibir tratamiento en caso de grandes flujos de heridos de guerra", recogió la agencia de noticias Europa Press.

"La capacidad quirúrgica del (hospital) Nasser es ahora casi inexistente, y el escaso personal médico que permanece en el centro debe resolver la situación con unos suministros exiguos, insuficientes para hacer frente a sucesos con víctimas masivas y grandes afluencias de heridos", advirtió la ONG.

MSF lamentó que aún permanecen en el hospital entre 300 y 500 pacientes con lesiones de guerra, que no han podido ser evacuados "porque es demasiado peligroso y no hay ambulancias".

"Los ataques sistemáticos contra la atención sanitaria son inaceptables y deben terminar ya para que los heridos puedan recibir la atención que requieren. Todo el sistema de salud ha quedado inoperativo", demandó Thomas.

Khan Yunis se convirtió en uno de los principales objetivos del Ejército de Israel durante las últimas semanas, debido a que las autoridades consideran que altos cargos del movimiento islamista palestino Hamas se encuentran escondidos en esta zona de la Franja, luego de más de tres meses de ofensiva, cuyas primeras fases se centraron en el norte del enclave.

El Ejército de Israel lanzó una campaña por aire y tierra en la Franja tras los ataques del 7 de octubre de Hamas sobre territorio israelí, donde mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 240, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.

La ofensiva israelí dejó hasta el momento al menos 26.257 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y menores, según el último balance del Ministerio de Salud de Hamas, que gobierna el pequeño territorio palestino. (Télam)