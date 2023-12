MSF cuestiona a Consejo de Seguridad de ONU por "inacción" ante "matanza" en Gaza

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) fustigó hoy al Consejo de Seguridad de la ONU por su inacción en la Franja de Gaza y denunció que sus miembros, "en particular Estados Unidos", son "cómplices de la matanza en curso" contra el pueblo palestino, en el marco de la guerra iniciada por Israel tras el ataque perpetrado hace dos meses por milicianos de Hamas en poblados israelíes.

"La inacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los vetos de los estados miembros, en particular de Estados Unidos, los hacen cómplices de la matanza en curso; esta inacción ha dado licencia a la carnicería masiva de hombres, mujeres y niños", denunció el grupo en un comunicado.

Agregó que la responsabilidad de que cesen las hostilidades recae "en cada uno de sus miembros".

"La historia juzgará el retraso en poner fin a esta matanza; la humanidad más básica exige que se actúe", reforzó.

La ONG señaló las "matanzas indiscriminadas y los desplazamientos forzosos a una escala e intensidad sobrecogedoras" desde que se rompió la tregua entre las partes, que permitió la entrada de un mínimo de ayuda humanitaria al enclave palestino, controlado por el movimiento islamista Hamas.

"Las repetidas garantías de Estados Unidos e Israel de que esta guerra se libra solo contra combatientes contradicen lo que vemos sobre el terreno. Al contrario, se trata de una guerra total que no perdona a los civiles", cuestionó la ONG con sede en Ginebra, Suiza, que brinda asistencia médica y humanitaria a víctimas de catástrofes y guerras en todo el mundo.

MSF subrayó que las órdenes de evacuación de Israel "crean pánico" en la población gazatí, puesto que "la gente no tiene a dónde ir" y las fuerzas israelíes han bombardeado tanto el norte como el sur de Gaza, incluso la frontera con el paso de Rafah.

"Nos desespera la intransigencia del Gobierno de Israel y su aparente negativa a comprometerse o reconocer la magnitud del sufrimiento humano en Gaza. Las treguas temporales, las pausas humanitarias y el goteo de ayuda que se ha permitido hasta ahora fueron insuficientes en un grado ofensivo", concluyó.

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, controlado por Hamas, cifró hoy en casi 17.500 las víctimas como consecuencia de la ofensiva militar lanzada hace dos meses por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre el enclave palestino.

El Consejo de Seguridad empezó a discutir hoy, por iniciativa del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, un llamado a un cese del fuego humanitario en Gaza.

Estados Unidos, uno de los cinco miembros permanentes y con poder de veto en la máxima instancia de la ONU, indicó que no apoyaría esa moción.

"Si bien Estados Unidos respalda los llamamientos a una paz duradera, no apoyamos los llamamientos a un alto del fuego inmediato que plantaría la semilla de una guerra futura, ya que Hamas no tiene deseo alguno de una paz duradera", alegó el embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, citado por la agencia de noticias AFP.

Israel prometió aniquilar a Hamas, en el poder en Gaza, después de la incursión terrorista de milicianos islamistas que el 7 de octubre mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 240, entre ellas una veintena de argentinos, según el balance israelí.

Israel lanzó desde entonces una campaña de bombardeos y operaciones terrestres en la Franja e impuso además un asedio prácticamente total a la Franja de Gaza, que provoca escasez de agua, comida, medicamentos y electricidad en este territorio de 362 kilómetros cuadrados y casi 2,4 millones de habitantes. (Télam)