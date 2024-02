Mueren 25 palestinos en bombardeo en Rafah, próximo objetivo de la ofensiva israelí en Gaza

Al menos 25 civiles palestinos murieron hoy cuando un bombardeo israelí alcanzó una vivienda donde se refugiaban desplazados en Rafah, la ciudad del sur de la Franja de Gaza que será el próximo objetivo de la ofensiva terrestre de Israel contra el grupo Hamas.

La agencia de noticias palestina Wafa, citando fuentes médicas, dijo que decenas de palestinos resultaron heridos en el ataque de la madrugada en Rafah, la única ciudad de Gaza que aún no ha sido invadida por el Ejército israelí en su ofensiva contra Hamas.

Más de 1 millón de palestinos que tuvieron que dejar sus hogares por los combates y bombardeos en otras partes de Gaza han buscado refugio en Rafah, que se ubica en el extremo sur del territorio gobernado por Hamas, en la frontera con Egipto.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ratificó que el Ejército de su país ingresará en Rafah para combatir con Hamas, rechazando pedidos de Estados Unidos, la Unión Europa (UE) y la comunidad internacional de no hacerlo para no provocar una "catástrofe".

Netanyahu ordenó la operación terrestre en Rafah la semana pasada luego de rechazar una contrapropuesta de Hamas a un plan de tregua a cambio de liberación de rehenes que había sido presentado por Estados Unidos y otros mediadores.

Gran parte de Gaza ha quedado en ruinas como consecuencia de la ofensiva israelí, que comenzó por el norte del territorio y fue avanzando hacia el centro y el sur. El Ejército israelí sumó una invasión terrestre del territorio luego de tres semanas de ataques aéreos.

Aviones de combate israelíes lanzaron hoy una serie de ataques en varias zonas de la ciudad de Khan Yunis, que es la más grande del sur de Gaza y está situada unos pocos kilómetros al norte de Rafah, informó también Wafa.

Fuentes locales recogidas por la misma agencia de noticias dijeron que varias personas, incluidos una mujer y un niño, murieron como consecuencia de un bombardeo a una casa familiar en Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza.

Netanyahu dijo la semana pasada que había dado orden al Ejército para comenzar los preparativos para "evacuar" Rafah, donde actualmente se encuentran hacinados la mitad de los habitantes de Gaza, según Naciones Unidas.

Tras los ataques de Hamas de comienzos de octubre, Israel lanzó una cruenta campaña militar en la Franja de Gaza que deja ya más de 27.000 muertos. Asimismo, ha llevado a cabo operaciones en territorio de Cisjordania, dejando más de 360 muertos.

Los ataques de Hamas en Israel del 7 de octubre terminaron con unos 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y unos 240 secuestrados. (Télam)