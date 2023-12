Mueren dos civiles y un tercero resulta herido en un bombardeo ruso en Ucrania

Dos civiles murieron y un tercero resultó herido en bombardeos rusos contra Nikopol, en el sur de Ucrania, informaron hoy las autoridades ucranianas.

"El Ejército ruso bombardeó Nikopol por la mañana con artillería pesada", declaró en Telegram el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Sergii Lisak.

Los ataques causaron la muerte de dos mujeres, de 60 y 46 años, e hirieron a un hombre de 86 años, indicó Lisak, quien agregó que siete edificios sufrieron daños y mostró fotos de una casa destruida.

Previamente, Ucrania había anunciado otro ataque nocturno de Rusia con 35 drones de fabricación iraní, de los cuales 34 fueron derribados, informó la agencia de noticias AFP.

La fuerza aérea ucraniana indicó que los aparatos fueron lanzados desde la península de Crimea, la orilla oriental del mar de Azov y la ciudad rusa de Kursk, cerca de la frontera norte de Ucrania.

La administración militar de la región de Kiev reportó un incendio, rápidamente extinguido, provocado por un ataque con drones en un depósito.

Rusia lanza casi todas las noches ataques con dron y con misiles contra Ucrania.

Kiev acusa al Kremlin de querer aterrorizar a los civiles y destruir sus infraestructuras energéticas para sumir a la población en la oscuridad y el frío, como el invierno pasado, cuando en estas fechas millones de personas ya estaban privadas de electricidad.

Desde entonces, el país reforzó sus sistemas de defensa aérea con armas occidentales que permiten destruir la mayoría de los drones explosivos o misiles enviados por Rusia.

En este contexto, el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, informó hoy que enviarán la citación de reclutamiento a todos los ucranianos que vivan en el extranjero.

"Queremos justicia para todos porque concierne a nuestro propio país. Les enviaremos una invitación", adelantó el ministro de Defensa, que no es la primera vez que defiende la necesidad de que todos los ciudadanos ucranianos en edad de combatir -entre 25 y 60 años-, independientemente de su lugar de residencia, acudan a la llamada de las Fuerzas Armadas, según recogió la agencia de noticias Europa Press.

En un diálogo anterior, advirtió que habría fuertes sanciones a aquellos que se negaran a alistarse.

"Todavía estamos discutiendo qué sucederá si no vienen voluntariamente", expresó en esta ocasión en una entrevista con varios medios de comunicación europeos.

Por otro lado, Umerov también se mostró confiado en el desarrollo futuro de la guerra, a pesar de las últimas informaciones acerca de que no estaría yendo bien para los intereses de Kiev, y expresó su confianza en que incluso recuperarán la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014.

"Estoy cien por ciento seguro. Ese es nuestro objetivo", afirmó Umerov, basado en la confianza y el apoyo brindado por sus socios internacionales, en especial Estados Unidos, destacó.

Estados Unidos, sin embargo, ha relegado a Ucrania en las últimas semanas, en medio de un recrudecimiento de las internas entre demócratas y republicanos, sumado a que el conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas se está llevando toda la atención. (Télam)