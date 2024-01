Mueren más de 100 personas en Irán en ataque con explosivos cerca de tumba de general asesinado

(Actualiza cifra de víctimas)

Dos explosiones mataron hoy al menos a 103 personas e hirieron a 141 en una ciudad del sur de Irán durante una multitudinaria conmemoración del aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani en 2020 por parte de Estados Unidos, informó la prensa estatal.

Un funcionario iraní dijo que las explosiones fueron un "atentado terrorista" pero sin especular sobre quién podría haberlo cometido, en medio de altas tensiones regionales por la ofensiva de Israel contra el grupo islamista Hamas en los territorios palestinos de la Franja de Gaza.

La TV estatal dijo que una gran explosión sacudió una mezquita de la ciudad de Kerman donde está sepultado Soleimani poco después de otro estallido de menor intensidad.

Al menos 103 personas murieron y otras 141 resultaron heridas, agregó la televisión pública, que citó como fuente a un vocero de los servicios de emergencia de Irán.

La emisora había mostrado imágenes de miles de personas reunidas en el lugar por el cuarto aniversario del asesinato de Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, que murió en un ataque de drones estadounidenses en Irak en enero de 2020.

No quedó inmediatamente claro qué causó las explosiones en Kerman, ubicada 820 kilómetros al sudeste de Teherán, la capital.

El ataque ocurrió en medio de gravísimas tensiones en Medio Oriente por la ofensiva de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza y un día después del asesinato del número dos del grupo islamista palestino en un ataque presumiblemente israelí en el sur del Beirut, capital del Líbano.

Soleimani fue el arquitecto de las actividades militares regionales de Irán y es aclamado como un héroe nacional entre los partidarios de la teocracia iraní.

Sin embargo, Estados Unidos lo acusaba de haber ayudado y armado a milicias iraquíes que mataron o mutilaron a decenas de soldados estadounidenses durante la invasión estadounidense de Irak y la subsecuente guerra (2003-2011).

El vicegobernador de Kerman, Rahman Jalali, dijo que las explosiones fueron un "atentado terrorista", pero no acusó a nadie en particular.

Irán tiene múltiples enemigos que podrían estar detrás del ataque, incluidos grupos de exiliados y organizaciones separatistas armadas.

Irán ha apoyado a Hamas, así como al movimiento chiita libanés Hezbollah y a los rebeldes hutíes de Yemen.

La muerte de Soleimani ha provocado grandes procesiones en el pasado.

En su funeral en 2020, se desató una estampida que dejó 56 muertos y más de 200 heridos mientras miles de personas atestaban la procesión. (Télam)