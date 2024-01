Mueren tres soldados de EEUU luego de un ataque de dron en Jordania y Biden culpa a aliados de Irán

Tres soldados estadounidenses murieron y otros 25 resultaron heridos en un ataque con un dron contra una base militar de Estados Unidos en el noreste de Jordania, tras lo cual el presidente Joe Biden aseguró hoy que fue perpetrado por "grupo militantes radicales respaldados por Irán".

Ante ello, el mandatario estadounidense prometió hacer "rendir cuentas a todos los responsables".

"Anoche, tres militares estadounidenses murieron -y muchos resultaron heridos- durante un ataque con un avión no tripulado contra nuestras fuerzas estacionadas en el noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria", informó el mandatario en un comunicado publicado por la Casa Blanca.

Allí señaló que si bien aun están "recopilando los hechos de este ataque", Estados Unidos sabe "que fue llevado a cabo por grupos militantes radicales respaldados por Irán que operan en Siria e Irak".

Además de enviar condolencias a las familias y amigos de los caídos, señaló que no abandonará la lucha contra el terrorismo.

"Continuaremos con su compromiso de luchar contra el terrorismo. Y no duden de que haremos rendir cuentas a todos los responsables en el momento y la forma que elijamos", concluyó el presidente demócrata en referencia al ataque, el primero en causar muertes entre fuerzas estadounidenses como resultado de fuego hostil desde el reinicio de la guerra entre Israel y Hamás

En tanto, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también publicó un comunicado para señalar que "por respeto a las familias de las víctimas y de acuerdo con la política del Pentágono, las identidades de los militares fallecidos no serán reveladas durante el día hasta que se notifique a sus familias", según la agencia de noticias Sputnik. (Télam)