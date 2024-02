Murió Charlie Biton, fundador del movimiento Panteras Negras de Israel

Charlie Biton, activista y político marroquí-israelí que lideró el movimiento de protesta social Panteras Negras en la década de 1970 y que luego se desempeñó durante 15 años como miembro del Parlamento de Israel, falleció el sábado a los 76 años, informaron hoy fuentes políticas.

Nacido en Casablanca, Marruecos, en 1947, Biton emigró con su familia a Israel en 1949 y pasó su infancia en el barrio proletario de Musrara en Jerusalén, al oeste de las murallas de la Ciudad Vieja, poblado entonces por judíos procedentes de países árabes.

En 1971, junto con sus pares del mismo origen social-, fundó el movimiento Panteras Negras Mizrahi (judíos procedentes del norte de África).

El nombre fue elegido en honor a la organización de poder negro estadounidense, pero abogando por los derechos de los israelíes de ascendencia del Medio Oriente y del Norte de África contra la discriminación de la élite ashkenazi dominante (judíos de origen de Europa del Este) de la primera ministra Golda Meir.

En mayo de ese año, el movimiento lideró una manifestación de unas 5.000 a 7.000 personas, que comenzó en la Plaza Davidka de Jerusalén y se dirigió hacia la Plaza Sion, donde pedían la emancipación social de las masas sefardíes.

Durante la movilización se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la policía, y unas 70 personas fueron arrestadas.

Los líderes de las Panteras Negras cumplieron períodos de detención.

En 1973, Biton se postuló como parte de un partido oficial de los Panteras Negras, para el Parlamento (Knesset).

El grupo obtuvo 13,332 votos, un 0.9% del total nacional, sin alcanzar el umbral del 1% para ingresar.

En febrero de 1974, fue arrestado por agredir a un oficial de policía. En un principio, se escondió para evitar la cárcel, pero finalmente se entregó.

Sin embargo, al poco tiempo le fue concedida la clemencia, debido a la presión de Ovadia Yosef, jefe rabino sefardí, y la miembro del parlamento Shulamit Aloni, que acababa de fundar el partido Ratz de tendencia pacifista de izquierda, que 23 años después se fusionaría con el partido a favor de los derechos civiles y de los trabajadores Meretz (Nuevo Movimiento).

En 1977, Biton volvió a presentarse para ser parte del parlamento, esta vez en la lista de Hadash, el partido comunista representado por judíos y árabes y actualmente liderado por el miembro del Parlamento, el árabe Ayman Odeh.

Como parte de una facción de los Panteras Negras y bajo el paraguas del partido más amplio, en esta ocasión Biton tuvo más éxito y en septiembre de 1980 fue el primer miembro del Parlamento en reunirse públicamente con los líderes de la OLP, incluido Yasser Arafat, manteniendo una reunión con el oficial palestino en Bulgaria y afirmando tener un mandato de sus electores para buscar la paz.

En 1987, Biton lideró una delegación israelí en Budapest, donde se reunió con Mahmoud Abbas, de Fatah, actual presidente de la Autoridad Palestina.

Treinta años más tarde, sin embargo, Biton adoptó un tono más pesimista en una entrevista con el sitio de noticias israelí YNet, rechazando cualquier futuro de una solución de dos Estados y diciendo a un entrevistador que los palestinos "tienen métodos que encajan en el Medio Oriente y que los ashkenazim nunca entenderán".

En esa entrevista, Biton también predijo que un mizrahi "nunca sería elegido primer ministro".

"El Estado no permitirá tal cosa, ni los medios de comunicación, que menosprecian a los mizrahis y favorecen a los árabes. Incluso si queda solo un ashkenazi en el país, él será primer ministro".

Biton permaneció en Hadash hasta 1992, cuando se separó del partido para representar a una facción independiente de los Panteras Negras. Ese año, se postuló para el Parlamento en una lista que no logró superar el umbral, y puso fin a su mandato parlamentario.

En los años siguientes, Biton evitó en gran medida la política partidista: en 2015, respaldó al partido ultraortodoxo Shas, fundado por el ex rabino principal sefardí Ovadia Yosef y una fuerza importante en la vida mizrahi en Israel, a pesar de haber criticado al partido en el pasado.

Tras conocer la noticia de su muerte, el jefe de Estado, Isaac Herzog, publicó un mensaje de condolencias, en el que destacó al difunto activista como "un líder social y político pionero que lideró una lucha pública importante, valiente y decidida por los mizrahim en particular y los desfavorecidos en general".

"Charlie Biton no solo buscaba justicia: él era justicia. A pesar de las enormes dificultades que enfrentó, nunca dejó de luchar por una sociedad israelí más justa y equitativa", comentó el ministro y exjefe del Ejército, Benny Gantz.

Biton fue enterrado anoche en Givat Shmuel. (Télam)