Murió militar de EEUU que se prendió fuego frente a la embajada de Israel en Washington

Un miembro activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que ayer se inmoló

frente a la embajada de Israel en Washington en protesta por la guerra en Gaza murió a causa de las lesiones que se autoinfligió, informó el Pentágono.

Una portavoz de la fuerza aérea señaló que el hombre, cuyo nombre no se divulgó, "sucumbió a sus heridas y falleció anoche".

"Proporcionaremos detalles adicionales 24 horas después de que se completen las notificaciones a los familiares", agregó el vocero, citado por la agencia de noticias AFP.

El hombre se prendió fuego ayer frente a la embajada de Israel en Washington y por la tarde permanecía hospitalizado en estado crítico, informó el Servicio de Bomberos y de Rescate de la capital de Estados Unidos.

"Al llegar, encontramos a un adulto, aparentemente un hombre, que previamente se encontró envuelto en llamas; el fuego fue extinguido por los agentes del servicio secreto vestidos de civil", informó un miembro del equipo de bomberos, según la agencia de noticias Sputnik.

Autoridades de servicios médicos de emergencia y bomberos informaron que el incidente ocurrió al mediodía, citó el diario estadounidense The Independent.

Los bomberos agregaron que el hombre fue trasladado al hospital en estado crítico.

Según un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, la embajada no conocía al suicida, informó el diario Times of Israel.

En Washington a menudo se organizan protestas contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y la ayuda militar estadounidense a Israel.

El pasado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamas lideró un ataque a más de 20 comunidades israelíes, causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos y capturando a unos 240 rehenes, de los cuales unos 100 fueron liberados semanas después en intercambios de prisioneros.

En represalia, Israel declaró la guerra a Hamas e inició una campaña de bombardeos sobre Gaza, que dejó hasta el momento 29.782 palestinos muertos y más de 70.000 heridos, en su mayoría, mujeres y niños.

Asimismo, Israel impuso un bloqueo total al enclave palestino, cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible.

(Télam)