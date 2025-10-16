Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ace Frehley, miembro fundador de la banda de glam rock Kiss, reconocido por su maquillaje característico y su guitarra humeante, falleció este jueves a los 74 años. Frehley murió en paz, rodeado de su familia, en Morristown, Nueva Jersey, tras una hemorragia cerebral derivada de un accidente doméstico, según trascendió.

El portal estadounidense TMZ informó que el músico había sido internado hace dos semanas. Desde entonces permanecía conectado a un respirador artificial y, de acuerdo a fuentes cercanas, su estado no mostraba mejoría. “La familia tomó la difícil decisión de apagar su respirador”, señaló el sitio de noticias.

Kiss, responsable de éxitos como “Rock and Roll All Nite” y “Detroit Rock City”, se destacó por sus espectáculos teatrales con fuegos artificiales, instrumentos humeantes y sangre falsa brotando de las bocas de sus integrantes, quienes lucían armaduras, botas de plataforma, pelucas y la icónica pintura facial en blanco y negro.

Cada miembro asumía una personalidad inspirada en personajes de cómic: Frehley era conocido como “Space Ace” y “Spaceman”. El conjunto, especialmente popular a mediados de la década de 1970, vendió decenas de millones de discos y utilizó su imagen icónica para comercializar una amplia variedad de productos.

Frehley y sus compañeros ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014. Su partida marca el primer fallecimiento entre los cuatro miembros fundadores, grupo que también integran el cantante y guitarrista Paul Stanley, el bajista Gene Simmons y el baterista Peter Criss.