México niega a autoridades ecuatorianas ingreso a embajada para detener a exvicepresidente Glas

México no dio su autorización a las autoridades ecuatorianas para ingresar a su embajada en Quito para detener al expresidente Jorge Glas, acusado de desviar fondos públicos destinados a la reconstrucción de poblados costeros tras un devastador terremoto.

"No se puede, porque eso violaría la inmunidad diplomática de nuestra embajada. Nuestras embajadas son sitios que tienen una inmunidad diplomática muy importante", dijo hoy la canciller mexicana, Alicia Bárcena, en entrevista telefónica con Radio Fórmula.

El Gobierno de Ecuador había solicitado ayer a México el ingreso a la embajada.

"En realidad estamos hablando ya con el Gobierno de Ecuador, creo que (la solicitud) no proviene de una fuente oficial, porque no se puede, simplemente no se puede", agregó la canciller.

Glas, quien tiene una orden de prisión, se refugió en esa legación el 17 de diciembre pasado en medio de una investigación en su contra por presunto peculado, un delito imprescriptible que se castiga hasta con 13 años de prisión.

El exvicepresidente (2013-2017) pidió asilo a México, pero Quito anticipó que le negará un salvoconducto para salir del país en caso de que le sea concedido por considerar que se trata de una investigación penal.

La defensa de Glas sostiene que el asilo le permitirá proteger "su integridad física" ante la inseguridad en las cárceles ecuatorianas.

Bárcena señaló asimismo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está en el proceso de analizar la solicitud de asilo.

"Nosotros estamos analizando la solicitud de asilo del exvicepresidente y estamos en ese proceso. No lo hemos otorgado todavía, pero tampoco se lo hemos negado", apuntó, según recogió la agencia de noticias Sputnik.

La canciller recordó que México ha sido tradicionalmente un país que recibe a refugiados, sobre todo cuando huyen de una persecución política, y apuntó que en el caso de Glas las autoridades de su país están analizando "qué tanto es una persecución política (…) o qué tanto es realmente un problema legal, o de corrupción".

Según la Fiscalía ecuatoriana, Glas y otros dos funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa desviaron los fondos destinados a la reconstrucción de la provincia de Manabí hacia otros proyectos.

Manabí, en el oeste de Ecuador, fue escenario de un terremoto de magnitud 7,8 en abril de 2016 que dejó más de 670 muertos y miles de heridos.

Glas lideró un comité para la reconstrucción de zonas afectadas por el fenómeno natural, para lo cual el gobierno recaudó unos 1.614 millones de dólares de aportes obligatorios de los salarios de todos los empleados y el alza temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La investigación "determinó que existiría un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas", señaló la Fiscalía, que sostiene que hasta la fecha no se ha evidenciado un proceso de reconstrucción de los poblados afectados por el sismo.

En otro proceso distinto, Glas fue condenado en diciembre de 2017 a seis años de cárcel por la trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht. En 2022 obtuvo su libertad condicional.

En los últimos años, México otorgó asilo o refugio a otros exfuncionarios del gobierno de Correa como el excanciller Ricardo Patiño y los diputados Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira. (Télam)