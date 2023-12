México reforzará el control de su frontera con Estados Unidos por creciente flujo migratorio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy que van a "reforzar" las medidas de control en la frontera ante la "situación extraordinaria" del flujo migratorio registrado en los últimos tiempos, tal y como le confirmó en la víspera por teléfono a su par estadounidense, Joe Biden.

"Vamos a reforzar todo lo que podamos para ayudar a que se mantenga el flujo, pero ordenado, es que hubo en los últimos tiempos un crecimiento más allá de lo normal, y entonces ellos tienen capacidad para entregar visas de trabajo, de acuerdo a su plan, a razón de 1.000 diarias, pero se saturó", dijo el mandatario mexicano, citado por la agencia de noticias Europa Press.

AMLO confirmó que el 27 de diciembre se reunirá en Palacio Nacional con una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, para abordar esta cuestión.

"Ahora se nos presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos, sobre todo el número de migrantes venezolanos, también haitianos, cubanos, ecuatorianos", explicó.

El mandatario mexicano también destacó la necesidad de que el plan vaya más allá de cuestiones de seguridad y se ponga el foco también en planes de desarrollo en los países de origen.

"Eso es ir a atender las causas, siempre lo hemos dicho, el problema de la migración o el fenómeno migratorio tiene que ver con la necesidad de la gente de buscarse la vida donde hay trabajo", señaló AMLO.

"No es por gusto, es por necesidad, entonces eso es lo que vamos a tratar, no es nada más la contención" y "lo otro es seguir ayudando a resolver problemas de índole política, como lo de Cuba, como lo de Venezuela, como esto de Guatemala, porque todo eso, de una u otra manera alienta la migración", detalló.

López Obrador dijo que propuso también un encuentro con una delegación de la Unión Americana y en la necesidad de poner en marcha campañas de información para aquellos migrantes a fin de evitar de que un gran número de migrantes pongan rumbo de esta manera hacia Estados Unidos sin agotar otras vías.

"Hay un sistema de solicitud de ingreso a Estados Unidos que dicho sea de paso, no existía antes, nada más que no se difunde mucho, y hay también traficantes de personas, que no les conviene que se sepa que se pueden hacer los trámites desde sus lugares de origen", afirmó. (Télam)