Netanyahu aseguró que las acciones militares israelíes en Gaza continuarán durante meses

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó hoy que las acciones militares contra el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza continuarán durante muchos meses más.

"La campaña en la Franja de Gaza durará muchos meses más", expresó Netanyahu en conferencia de prensa, en la que aseguró que Israel está "luchando en todos los frentes".

Así, prometió que la lucha continuará hasta que se alcancen todos los objetivos de la ofensiva, principalmente destruir a Hamas y que todos los rehenes sean liberados, según consignó el diario Times Of Israel.

Gaza "no será una amenaza para Israel", remarcó, y en última instancia "no habrá elementos terroristas allí", sostuvo el mandatario.

En ese sentido, se refirió a la presión internacional para poner fin a la guerra y expresó su agradecimiento por el apoyo de Estados Unidos, que anunció la aprobación de la venta a Israel de munición de artillería de alto poder explosivo por un valor de 147,5 millones de dólares, en virtud de una disposición "de emergencia" que evita que la medida pase por el Congreso.

Además afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel están operando para garantizar la "máxima protección" a sus soldados.

"Estamos devastando las capacidades de Hamas, atacando a sus comandantes, y también vamos a eliminar a los líderes de Hamas", advirtió.

"Más de 8.000 terroristas han muerto" y las capacidades militares de Hamas están siendo destruidas "paso a paso", pronunció.

En tanto, Netanyahu detalló que también se ha comprometido a restablecer la seguridad a lo largo de la frontera norte en medio de los repetidos ataques de las milicias de Hezbollah, apoyadas por Irán.

"Si Hezbollah amplía los combates, absorberá golpes que nunca soñó. Y lo mismo ocurrirá con Irán", afirmó.

"Lucharemos por todos los medios hasta que hayamos restablecido la seguridad para los residentes del norte", continuó.

"Irán es el motor que está tras el eje del mal y la agresión en nuestra contra en varios frentes. No solo contra Israel, sino contra todo el mundo libre. Estamos contrarrestando activamente a Irán en todas partes y de todas las formas y no voy a entrar en detalles", remarcó, según recogió la agencia de noticias Europa Press.

La guerra en Gaza comenzó con los ataques de Hamas del 7 de octubre contra Israel, donde mató a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, además de tomar 240 rehenes -entre ellos una veintena de argentinos-, de los que alrededor de la mitad continúan en cautiverio.

En respuesta, el Ejército israelí lanzó una campaña de ataques aéreos y terrestres contra la Franja de Gaza, causando la muerte de al menos 21.600 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, y más de 55.200 heridos, según el último balance difundido por el Ministerio de Salud del enclave, controlado por Hamas.

Del 24 de noviembre al 1 de diciembre, durante una tregua humanitaria pactada con la mediación conjunta de Qatar, Egipto y EEUU, se canjearon 80 rehenes israelíes de Hamas, en su mayoría mujeres y niños, por 240 presos palestinos sin delitos de sangre.

Además, las milicias palestinas liberaron a casi 30 cautivos más, en su mayoría tailandeses residentes en Israel. Unos 130 rehenes todavía permanecen cautivos en Gaza. (Télam)