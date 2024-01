Netanyahu asegura que "nadie" frenará ofensiva israelí en Gaza "ni La Haya ni el eje del mal"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró hoy que "nadie" frenará la ofensiva que lleva adelante contra Hamas en la Franja de Gaza tras los ataques del movimiento islamista palestino del 7 de octubre, del que mañana se cumplen 100 días.

"Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el eje del mal, ni nadie más", declaró el jefe de gobierno, en referencia a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, por "genocidio" en Gaza.

"Estamos en el camino de la victoria y no pararemos hasta conseguirla", afirmó en una conferencia de prensa en la sede del Ejército en Tel Aviv. "No transigiremos y no nos detendremos", aseguró, en declaraciones recogidas por el diario Times of Israel.

Esta semana, ambas partes presentaron sus argumentos en sendas audiencias en La Haya.

Sudáfrica argumenta que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios, firmada en 1948 después del Holocausto.

En su exposición, el ministro de Justicia sudafricano, Ronald Lamola, aseguró que "ningún ataque armado en el territorio de un Estado, por muy grave que sea (…) justifica que se vulnere" esa convención.

El objetivo del recurso de Sudáfrica es que los jueces de la CIJ ordenen un cese inmediato de la campaña militar lanzada por Israel tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, que dejó unos 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y el secuestro de unas 240 personas, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.

La respuesta de Israel, que prometió "aniquilar" a Hamas, dejó hasta el momento más de 23.800 muertos, una gran mayoría de ellos mujeres y niños, y una grave crisis humanitaria.

Netanyahu aseguró hoy, en referencia a la demanda sudafricana, que el "hipócrita ataque es una bajeza moral en la historia de las naciones".

"El antisemitismo sigue vivo, pero el estatus del pueblo judío ha cambiado: tenemos un Estado, un ejército y heroicos soldados que protegen a nuestro pueblo", señaló.

Y prometió que "lo que ocurrió el 7 de octubre no volverá a pasar". (Télam)