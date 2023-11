Netanyahu deja en claro que tras la tregua Israel irá "hasta el final"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró hoy que apenas termine la tregua con Hamas, que incluye la liberación de rehenes por parte del grupo islamista palestino, el Ejército renovará sus ataques en la Franja de Gaza.

"No hay manera de que no vayamos a combatir hasta el final", subrayó Netanyahu, al exponer en un video una idea que contaría con el beneplácito de "todo el Gobierno" y también de los militares.

El primer ministro insistió en que, pese a la tregua temporal iniciada el viernes último, los objetivos no cambiaron.

Netanyahu volvió a pronunciarse por "la eliminación de Hamas, la vuelta de todos los secuestrados y garantizar que Gaza nunca será una amenaza para Israel", tres objetivos que se propuso desde que comenzó la respuesta a los ataques de Hamas en territorio israelí, el 7 de octubre.

En tanto, el líder opositor Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra creado por Netanyahu, dejó en claro que Israel seguirá intentando “aprovechar al máximo” el acuerdo sobre los rehenes, pero que está dispuesto a renovar la lucha en cualquier momento.

Hamas dijo hoy que está abierto a extender la tregua, ahora en su sexto día, y un funcionario israelí reveló que las conversaciones para hacerlo están en marcha.

“Estamos en un momento complejo, con una ventana de tiempo en el marco del acuerdo para devolver a nuestros secuestrados. Trabajaremos para aprovecharlo al máximo”, afirmó Gantz, en declaraciones a la prensa que citó Times of Israel.

Y advirtió: "Al mismo tiempo, estamos preparados y listos para volver a luchar, en cualquier momento, incluido este".

Para Gantz, Israel está librando su “guerra más importante” desde la que llevó adelante en 1948 por su independencia.

Además insistió en que las Fuerzas de Defensa no le darán ni una pausa a Hamas y pronosticó que el enfrentamiento continuará hasta que los residentes de las comunidades fronterizas israelíes que fueron evacuadas en medio de los combates “puedan regresar con seguridad” a sus hogares. (Télam)