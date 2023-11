Netanyahu dice que avanzan las negociaciones con Hamas para liberar a rehenes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo hoy que negociaciones indirectas con el movimiento islamista palestino Hamas para la liberación de rehenes retenidos en la Franja de Gaza estaban "avanzando".

"Estamos avanzando. No creo que sea útil hablar demasiado […] pero espero que tengamos buenas noticias pronto", declaró en una base militar del norte del país, aludiendo a las discusiones que se están llevando a cabo con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos.

Poco después, su oficina emitió un comunicado en el que afirmaba que "a la luz de los acontecimientos relacionados con la liberación de nuestros rehenes", el gabinete de guerra, el gabinete de seguridad y el gobierno se reunirán sucesivamente hoy por la noche.

Qatar, uno de los mediadores clave, afirmó que pronto habría un acuerdo para la liberación de los rehenes, a cambio de una tregua en el territorio palestino donde el Ejército israelí continúa sin descanso su ofensiva contra Hamas.

Los negociadores no han estado "nunca tan cerca de un acuerdo", dijo la Cancillería qatarí, informó la agencia de noticias AFP.

Qatar trabaja junto con Egipto y Estados Unidos para intentar liberar a los rehenes capturados en Israel por el movimiento islamista palestino Hamas, en el poder en la Franja de Gaza, durante su ataque del 7 de octubre.

Netanyahu no hizo comentarios sobre el alto el fuego.

"Trabajaremos para devolver la seguridad tanto en el sur como en el norte" de Israel, declaró. "Continuaremos hasta la victoria", agregó.

Según Israel, en el ataque de Hamas murieron unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y unas 240 fueron capturadas, incluyendo una veintena de argentinos.

Como represalia, Israel lanzó una campaña de bombardeos y una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza, donde ya han muerto unos 13.000 palestinos, incluidos unos 5.500 niños. (Télam)