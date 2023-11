Netanyahu dice que tenían "fuertes indicios" de la presencia de rehenes en el mayor hospital gazatí

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó hoy que la inteligencia de su país tenía "fuertes indicios" sobre la presencia de rehenes capturados por el movimiento islamista palestino Hamas en el hospital de Al Shifa, al justificar el asalto contra el mayor centro de salud de la Franja de Gaza.

"Teníamos fuertes indicios de que estaban retenidos en el hospital de Al Shifa, que es una de las razones por las que entramos. Si estaban (allí), fueron trasladados", declaró el premier en una entrevista con la cadena estadounidense CBS.

Un vocero militar afirmó hoy que el cadáver de la soldado Noa Marciano, de 19 años, capturada por Hamas, fue hallado en las inmediaciones del Al Shifa.

La joven, secuestrada en la base de Nahal Oz el 7 de octubre, apareció en un video difundido el lunes en el que revelaba su identidad y decía quién era su padre. Tras un corte, aparecía su cadáver. Según Hamas, murió en un bombardeo israelí.

Ayer, los soldados también recuperaron, siempre cerca del hospital Al Shifa, el cuerpo de otra mujer que había sido secuestrada.

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirman haber encontrado en las instalaciones una decena de armas ligeras y supuestas prendas pertenecientes a milicianos de Hamas, si bien las autoridades gazatíes insisten en que el hospital no fue usado con fines militares en ningún momento.

Por otro lado, Netanyahu reafirmó en que solo habrá un alto el fuego temporal una vez recuperados los más de 240 rehenes capturados por Hamas, entre ellos una veintena de argentinos, tras el asalto contra el sur de Israel el pasado 7 de octubre, que dejó unos 1.200 muertos.

Respecto a las operaciones aéreas y terrestres en Gaza, el premier israelí manifestó que se realizan "con un mínimo de víctimas civiles", declaraciones que chocan con los más de 11.500 muertos notificados por el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza.

Netanyahu también ha insistido en que no pretende ocupar el enclave, sino "desradicalizarlo" y dejar que los palestinos "tengan todos los poderes" excepto el de amenazar a Israel, consignó la agencia de noticias Europa Press.

"Necesitamos un cambio cultural. No podemos tener una administración civil en Gaza que no luche contra los terroristas", explicó.

Por último, condenó la violencia de los colonos contra los palestinos en Cisjordania, que terminó con ocho muertos, entre ellos un niño.

En tanto, las operaciones de las fuerzas israelíes en ese territorio palestin ocupado dejaron más de 185 fallecidos tan solo desde el 7 de octubre, cifra que asciende a 430 en lo que va de año. (Télam)