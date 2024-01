Netanyahu dijo que rechazó ante EEUU la creación de Estado palestino como solución a guerra en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo hoy que le comunicó a Estados Unidos su rechazo a la conformación de un Estado palestino como solución al conflicto con el movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza.

"Le dije esta verdad a nuestros amigos estadounidenses y frené el intento de que forzaran una realidad sobre nosotros que perjudica la seguridad de Israel", explicó en conferencia de prensa.

Agregó que esta postura no impedirá que Israel amplíe "el círculo de paz" con los países árabes, según consignó la agencia de noticias Europa Press.

Netanyahu resaltó así que "Israel debe mantener el control de la seguridad sobre todo el territorio al oeste del río Jordán" y apuntó que el conflicto no es sobre "la falta de un Estado palestino", sino sobre la existencia de uno judío, según recogió el diario The Times of Israel.

Además, defendió que parar los ataques en la Franja de Gaza contra Hamas "podría dañar la seguridad de Israel durante generaciones" y recordó que "solo la presión militar" conducirá a la liberación de los rehenes en el enclave palestino.

Israel le declaró la guerra a Hamas y lanzó una ofensiva la Franja después de los ataques del grupo palestino del 7 de octubre, en los que unas 1.200 personas fueron asesinadas y unas 240 fueron tomadas como rehenes, entre ellas una veintena de nacionalidad argentina.

"El Gobierno, bajo mi mandato, no se conformará con nada menos que una victoria total", sostuvo y agregó que las hostilidades se alargarán durante meses, si bien Israel está dispuesta a luchar "en todos los frentes hasta que todos los objetivos sean conseguidos.

A principios de enero, en el marco de su cuarta gira regional desde el inicio del conflicto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, se reunió con Netanyahu en Tel Aviv, donde manifestó que el balance diario de civiles muertos en Gaza, sobre todo de niños y niñas, era "demasiado alto".

En el marco de la gira se reunió también con el presidente palestino, Mahmud Abbas, en Ramallah, Cisjordania ocupada. Allí afirmó que Washington apoya "medidas tangibles" para la creación de un Estado palestino.

Ayer, Blinken reiteró la necesidad de una "vía a un Estado palestino", en su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, e indicó que Israel no "conseguirá seguridad genuina sin ella".

Si Israel pudiera alinearse con otros países de Medio Oriente, dijo Blinken, la región se uniría para aislar a Irán, al que describió como "la mayor preocupación en términos de seguridad", así como a sus aliados, como los rebeldes hutíes en Yemen que han atacado barcos comerciales en el mar Rojo desde diciembre.

"Ahora mismo en Medio Oriente estamos en medio de una tragedia humana en muchos aspectos, para los israelíes y los palestinos por igual", señaló.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, había insistido ayer en Davos que es momento de un "compromiso total" por parte de la comunidad internacional para la creación de un Estado palestino.

Guterres afirmó que la única forma en que israelíes y palestinos puedan vivir juntos es "que cada uno tenga un Estado".

Además, el máximo responsable de la ONU llamó a un alto el fuego humanitario en el enclave, donde la ofensiva israelí dejó hasta el momento más de 24.600 muertos y una grave crisis humanitaria. (Télam)