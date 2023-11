Netanyahu dijo que "seguirán controlando" Gaza tras la guerra y rechazó una misión internacional

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó hoy que el Ejército de su país "seguirá controlando" la Franja de Gaza, incluso cuando haya terminado el actual conflicto con el movimiento islamista palestino Hamas, y dejó en claro que no permitirá que haya "fuerzas internacionales" sobre el terreno dentro de un hipotético acuerdo para un alto el fuego.

Netanyahu fue modificando su discurso en estos últimos días, con sucesivas entrevistas en las que dijo tanto que Israel asumirá la "responsabilidad de seguridad" sobre la Franja durante un "periodo indefinido" como que no tiene ninguna intención de volver a ocupar ese enclave.

En una reunión con alcaldes de localidades israelíes cercanas a Gaza, la primera desde el estallido del actual conflicto el 7 de octubre, Netanyahu ahora recuperó la idea de permanecer en el enclave, una posibilidad contra la que se expresó su principal aliado extranjero, el Gobierno de Estados Unidos, precisó la agencia de noticias Europa Press.

Los alcaldes reclamaron al primer ministro que no adopte ningún alto el fuego hasta que no se haya erradicado por completo a Hamas, mientras que Netanyahu les prometió recursos para reconstruir las zonas afectadas por la incursión de ese movimiento palestino, según una información oficial reproducida por el medio local Times of Israel.

Ya más temprano el premier afirmó que "un alto el fuego con Hamas significa rendición", en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, en la que explicó que no existe un "calendario" para la ofensiva militar.

"Creo que el ejército israelí se está desempeñando excepcionalmente bien", señaló.

Israel ha prometido destruir a Hamas después de que ese grupo lanzara una incursión desde Gaza el 7 de octubre, en la que murieron 1.400 personas, en su mayoría civiles, y capturara a unos 240 rehenes, entre ellos una veintena con nacionalidad argentina.

Los ataques de Israel a su vez dejaron más de 11.000 muertos, entre ellos unos 4.500 niños, de acuerdo con el movimiento palestino que gobierna en la Franja de Gaza.

En esa entrevista Netanyahu dijo que Israel no tiene planes de permanecer en Gaza a largo plazo: "No buscamos gobernar Gaza. No buscamos ocuparla, sino que buscamos darle a ella y a nosotros un futuro mejor", aseguró, citado por la agencia de noticias AFP.

Preguntado por su plan para el futuro de Gaza, dijo que el empobrecido y bloqueado territorio debe ser "desmilitarizado, desradicalizado y reconstruido".

"Tendremos que encontrar un Gobierno, un Gobierno civil que esté allí", añadió, sin detallar quién podría formar esa administración.

El ataque del 7 de octubre y el conflicto posterior se produjeron cuando Israel se acercaba a un acuerdo de paz con Arabia Saudita basado en los llamados acuerdos de Abraham que normalizaron los lazos con varios países árabes.

Netanyahu insistió en que este conflicto no torpedeará ese esfuerzo diplomático y que las condiciones estarían "maduras" para reanudar las negociaciones después de que Israel destruya a Hamas.

Desde el 7 de octubre en adelante, numerosas potencias mundiales -incluido Estados Unidos- dijeron que la solución para el conflicto es la conformación de los Estados palestino e israelí, cada uno con su capital en una zona de Jerusalén. (Télam)