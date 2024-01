Netanyahu remarcó ante el Parlamento su voluntad de seguir en Gaza hasta la victoria "absoluta"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reivindicó hoy que el ejército seguirá en la Franja de Gaza hasta lograr la victoria "completa y absoluta" sobre el movimiento islamista palestino Hamas, en un simbólico acto por el 75º aniversario del Parlamento israelí.

Netanyahu afirmó que el Parlamento (Knesset) refleja "la victoria de los ciudadanos, de la libertad, de la democracia y de la soberanía, en contraposición por el sistema "ficticio" que existe en la Franja de Gaza, donde "no hay elecciones libres ni democráticas", consignó la agencia de noticias Europa Press.

Para el premier, "el régimen de Hamas", que controla la Franja desde 2007, debe ser "erradicado".

Asimismo, aseguró que seguirán trabajando para liberar al centenar de rehenes que siguen en manos de los milicianos palestinos desde los atentados del 7 de octubre, que dejaron unos 1.200 muertos en suelo israelí y unas 240 personas secuestradas, entre ellas una veintena de argentinos.

Un centenar siguen cautivos, pero Hamas dice que liberará a más rehenes solo cuando Israel ponga fin a su ofensiva y libere a miles de palestinos, algo a lo que Netanyahu se opone.

En este sentido, defendió que los objetivos de la ofensiva militar son claros y "tangibles" y advirtió de que Israel libra "una guerra por la patria", en un llamamiento a otras fuerzas para que respalden las decisiones que adopte el gabinete de guerra.

Netanyahu ha insistido ante la ciudadanía en que la ofensiva militar contra Hamas es la única manera de recuperar a los rehenes, incluso luego de que familiares de los secuestrados irrumpieran el lunes en el Parlamento para exigir un acuerdo con el movimiento islamista que permita la liberación de los secuestrados.

Al respecto, el líder de Likud aseguró que "nunca" permitirá un Estado palestino y aseguró que Israel no detendrá su ofensiva en Gaza hasta lograr sus objetivos de desmantelar a Hamas.

"Es una guerra por nuestro hogar" que se "debe terminar con la erradicación" del movimiento palestino, a quienes denominó "nuevos nazis".

En tanto, para el líder de la oposición, Yair Lapid, todo el sistema está roto. "Estamos aquí reunidos para celebrar el cumpleaños de la Knesset y yo me pregunto: ¿qué hay que celebrar?", sentenció durante su discurso, recogido por el medio local Times of Israel.

Israel -"nunca ha estado más triste" que en estos últimos meses, agregó.

"La Knesset y el Gobierno no son la solución, son el problema", continuó el líder opositor, exprimer ministro durante la gestión anterior.

Tras los ataques sin precedentes del 7 de octubre, la ofensiva de Israel en Gaza ya dejó al menos 25.700 palestinos muertos y más de 63.000 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que dice que la mayoría de los fallecidos eran mujeres y niños. (Télam)