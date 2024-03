Nicaragua acusa a Alemania ante la CIJ de facilitar un "genocidio" en Gaza

Nicaragua acusó hoy a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de "facilitar un genocidio" en Gaza al dar apoyo a Israel y dejar de financiar a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa).

Managua afirmó que "Alemania está facilitando que se cometa un genocidio y, en cualquier caso, incumplió su obligación de hacer todo lo posible para impedir que se cometa un genocidio", en una demanda ante el tribunal, informó la CIJ en un comunicado.

"Alemania ha brindado apoyo político, financiero y militar a Israel sabiendo, en el momento de la autorización, que el equipo militar se utilizaría para cometer violaciones graves del derecho internacional", sostuvo el gobierno del presidente Daniel Ortega.

El mandatario añadió que el país europeo seguía "ignorando sus obligaciones y facilitando activamente las violaciones de las normas del derecho internacional por parte de Israel, en perjuicio grave e inmediato del pueblo palestino, en particular de los habitantes de Gaza, y de la comunidad internacional".

Alemania "no puede negar su conocimiento de la grave ilegalidad de la conducta de Israel", continuó el Ejecutivo, según reporte de la agencia de noticias AFP.

Nicaragua, a su vez, alega que existe un riesgo de "genocidio" contra el pueblo palestino desde octubre de 2023, cuando estalló el conflicto en Gaza, y que está "dirigido en primer lugar contra la población de la Franja de Gaza".

El recurso presentado pide que se adopten medidas urgentes a la espera de un pronunciamiento definitivo sobre el caso, que puede llevar años.

Sudáfrica presentó en diciembre un recurso ante este tribunal, la máxima instancia judicial de la ONU con sede en La Haya, argumentando que Israel violó la Convención para la prevención de genocidios.

La corte no se ha pronunciado sobre el fondo, pero el 26 de enero ordenó a Israel impedir cualquier acto de genocidio y permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El conflicto estalló el 7 de octubre cuando comandos del movimiento islamista palestino Hamas mataron a cerca de 1.200 personas en el sur de Israel, la mayoría civiles, y secuestraron a 240 personas, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.

En respuesta, Israel prometió "aniquilar" a Hamas y lanzó una masiva ofensiva en Gaza que dejó más de 30.000 muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamas. (Télam)