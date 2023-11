Nicaragua ya está fuera de la OEA y el Gobierno celebra la decisión

Nicaragua dejó de ser formalmente parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tras cumplirse el proceso de salida de dos años, un paso que el Gobierno celebró porque consideró que lo saca de un organismo “injerencista" y atado a los deseos de Estados Unidos.

"Nicaragua ha dejado de ser miembro de esa organización subordinada al imperio norteamericano; ya no somos miembros de ese infame organismo llamado OEA", resaltó hoy el canciller Denis Moncada en un comunicado.

Moncada insistió en celebrar la salida de Managua de “esa organización injerencista, instrumento de intervención del Gobierno unipolar y hegemónico decadente de Estados Unidos".

El gobierno de Nicaragua decidió hace dos años retirarse de la OEA en rechazo a los cuestionamientos de la organización regional al proceso electoral en el que el presidente Daniel Ortega logró otro mandato.

Esas elecciones se hicieron con varios aspirantes a la jefatura del Estado presos o exiliados y sin observación internacional.

Para las autoridades nicaragüenses, la OEA tuvo una actuación "parcializada" en la crisis que estalló en 2018, cuando protestas antigubernamentales y choques con oficialistas dejaron unos 300 muertos, según organizaciones defensoras de los derechos humanos.

"Esa acción intervencionista quedó demostrada con su involucramiento y actuación parcializada en el fallido golpe de Estado del 2018 en Nicaragua", añadió Moncada.

Nicaragua considera las protestas un intento de golpe de Estado promovido por Washington.

Ayer, día en que oficialmente Nicaragua dejó la OEA, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que ese paso mostraba la "desesperación" por parte de los gobernantes nicaragüenses para evitar ser responsabilizados por abusos de los derechos humanos.

La semana pasada, la OEA se despidió de Nicaragua exhortándole a "respetar todos los derechos humanos".

La OEA "lamenta profundamente" que Nicaragua se vaya, pero hace hincapié en que su retiro "no deja sin efecto las demás obligaciones legales por las cuales es responsable en virtud de su ratificación de otras convenciones interamericanas", señaló la resolución del Consejo Permanente, órgano ejecutivo del organismo.

También la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, advirtió que la decisión de Nicaragua, “producto de su denuncia de la Carta en 2021, no la exonera de sus obligaciones de derechos humanos”.

“El SistemaIDH sigue teniendo competencia para juzgar las gravísimas violaciones cometidas por el régimen de Ortega hasta ayer”, advirtió Goebertus en su cuenta de la red X (antes Twitter). (Télam)