"No retrocederemos nunca", afirma Putin en su discurso de Año Nuevo

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó hoy en su discurso de fin de año que Rusia no retrocederá "nunca" y rindió homenaje a los soldados que combaten en Ucrania, a los que calificó de "héroes", en un mensaje de fin de año dirigido a sus compatriotas.

"Hemos demostrado en múltiples ocasiones que podemos resolver las tareas más difíciles y que no retrocederemos nunca, pues ninguna fuerza puede dividirnos", declaró Putin en un mensaje televisado que fue recogido por la agencia de noticias AFP.

Si bien Putin no habló directamente del conflicto en Ucrania, que empezó hace casi dos años, hizo varias alusiones, por ejemplo, al rendir homenaje a los soldados, a los que calificó de "héroes".

"Me gustaría dirigirme a nuestros militares. A todos los que se encuentran en un puesto de combate, en la vanguardia de la lucha por la verdad y la justicia. Ustedes son nuestros héroes", dijo el líder del Kremlin, citado por la agencia de noticias rusa Sputnik.

El mandatario resaltó que el país está orgulloso y admira la valentía de aquellos que participan en guerra: "Nuestros corazones están con ustedes", aseguró.

El año pasado, Putin dio su mensaje rodeado de militares, pero esta vez apareció solo y proclamó que el 2024 sería el año de la "familia".

En 2023 "hemos defendido firmemente nuestros intereses nacionales, nuestra libertad y nuestra seguridad, nuestros valores", dijo en el discurso, que se retransmitió en primer lugar en el Extremo Oriente ruso, por la diferencia de huso horario con Moscú.

Para cerrar, el presidente aseguró que Rusia, que vive "una fase histórica", será "todavía más fuerte" el próximo año.

El mensaje de fin de año de Putin llega en medio del recrudecimiento de la guerra en estos últimos días del año, con bombardeos que provocaron gran cantidad de muertos a ambos lados de la frontera. (Télam)