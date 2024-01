"No se dan" las condiciones para finalizar el acuerdo UE-Mercosur, afirma la Comisión Europea

Las condiciones para que se finalice el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur aún "no se dan", pero las negociaciones continúan, dijo hoy el vocero de la Comisión Europea, Eric Mamer.

"En la actualidad, el análisis de la Comisión es que no se dan las condiciones para concluir las negociaciones con el Mercosur", señaló el vocero del Ejecutivo de la UE, que subrayó que el liderazgo del bloque de 27 países seguía empeñado en alcanzar el acuerdo.

"La Unión Europea continúa persiguiendo su objetivo de alcanzar un acuerdo que respete los objetivos de la UE en términos de sostenibilidad y que respete nuestras sensibilidades, particularmente en el ámbito agrícola", apuntó, informó la agencia de noticias AFP.

Negociadores de los países del Mercosur y de la UE mantuvieron el mes pasado reuniones en Brasil que dieron lugar a optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo, pero súbitamente la coyuntura pareció enfriar el entusiasmo.

Francia y España, entre otros países europeos, se encuentran sacudidos por severas protestas de productores agrícolas que exhiben un amplio abanico de reclamos, que incluyen el impacto en sus mercados de cerrar ese acuerdo entre la UE y el Mercosur.

Las protestas son especialmente enérgicas en Francia, donde el gobierno del presidente Emmanuel Macron ya adelantó su firme oposición a la firma del acuerdo con el Mercosur.

Anoche, fuentes del Gobierno francés dijeron que la UE había acordado suspender las negociaciones que se mantenían en Brasil.

Mamer aseguró que el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, sigue dispuesto a viajar a los países del Mercosur cuando haya un acuerdo, "pero a la vista de las últimas reuniones, no es el caso".

El acuerdo entre la UE y el Mercosur comenzó a ser negociado en 1999.

En 2019, se anunció un entendimiento de principio. Sin embargo, la cuestión aún no ha sido concluida.

Reunidos la semana pasada en Paraguay, los ministros de Relaciones Exteriores de los países del Mercosur afirmaron en una declaración conjunta que ese bloque desea sellar el acuerdo con la UE lo antes posible. (Télam)