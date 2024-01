Noboa admite que Ecuador necesita apoyo militar extranjero para combatir a la violencia narco

El presidente Daniel Noboa reconoció que Ecuador necesita personal y ayuda militar extranjera para combatir la violencia y la inseguridad que ha venido padeciendo en los últimos años y que recrudeció en los últimos días, tras la fuga de los líderes de dos de las principales bandas narcos del país de la cárcel, y que dejó una veintena de detenciones en las últimas horas.

"Hemos aceptado el apoyo de Argentina y de Estados Unidos. No es momento de ego o vanidad, de decir 'no, vamos a proteger nuestra soberanía, no vengan militares'. Necesitamos apoyo militar en fuerza de personas, soldados, asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento", admitió ayer en una entrevista con FM Mundo.

Estados Unidos anunció ayer que funcionarios de las áreas de Defensa y Seguridad viajarán "en las próximas semanas" a Ecuador para "explorar" con los responsables locales la forma de lograr "de manera más efectiva" un proceso de colaboración para "enfrentar la amenaza que representan las organizaciones criminales transnacionales".

En un comunicado firmado por el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, Washington adelantó que viajarán a Quito la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson; el subsecretario de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson, y el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan.

El texto advierte que desde el lunes Ecuador "ha experimentado niveles atroces de violencia y terrorismo a manos de elementos narcocriminales que tienen como objetivo a civiles inocentes".

Por su parte, la canciller Diana Mondino mantuvo el jueves una conversación con su par Ecuador, Gabriela Sommerfeld, a quien le reiteró "el respaldo del Gobierno argentino a las medidas y acciones llevadas a cabo por el Gobierno ecuatoriano, elegido democráticamente, en respuesta a los actos de violencia perpetrados por grupos de delincuencia organizada".

A la vez, le transmitió "la disposición de la Argentina para brindar la colaboración que fuera requerida por las autoridades ecuatorianas".

La ministra de Seguridad había indicado -en una entrevista con TN- que las autoridades estaban dispuestas a "ayudar y mandar fuerzas de seguridad si hace falta para ayudar a Ecuador, porque es un tema continental, influye en Argentina".

En tanto, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el flamante Jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Julián Isaac, tuvieron una reunión con la embajadora de Ecuador en Argentina, Lotty Farah Andrade Abdo, a quien le manifestaron su "solidaridad" y sostuvieron que "tienen los medios necesarios ante cualquier requerimiento" de ese país.

Noboa declaró el martes el estado de "conflicto armado interno" en Ecuador y dispuso la categoría de "terroristas" para 22 bandas criminales que actúan en el país básicamente como organizaciones narcos.

El agravamiento del cuadro empezó el domingo, cuando uno de los capos narco más temidos, Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la principal banda criminal del país, Los Choneros, desapareció de su prisión en Guayaquil. A ello le siguió una arremetida violenta, con motines en las cárceles, policías secuestrados, ataques con explosivos y vehículos incendiados.

Al día siguiente se escapó también Fabricio Colón Pico, líder de Los Lobos, quien ayer prometió entregarse si Noboa garantizaba su vida.

Entre tanto, el presidente envió al Congreso un proyecto de ley para elevar el IVA del 12% al 15% para financiar el "conflicto armado interno", así como también para costear la "crisis social y económica" que atraviesa el país, informó hoy el Gobierno.

El mandatario anunció asimismo que no asistirá el domingo a la asunción de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala ni al Foro Económico de Davos, en Suiza, la próxima semana a raíz de la crisis de seguridad en el país.

"El presidente Noboa tenía en su plan estar en la inauguración del Gobierno de Arévalo en Guatemala, donde tendría una conversación uno a uno con (su par de México, Andrés) López Obrador", explicó el secretario general de Comunicación de Presidencia, Roberto Izurieta, según recogió el diario Primicias.

El decreto de Noboa estableció además el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir a las más de 20 bandas criminales y narcotraficantes.

En el marco de la ofensiva militar, en las últimas horas se detuvo a más de 20 personas sospechosas de pertenecer a grupos del crimen organizado.

Desde el recrudecimiento de la ola de violencia, el lunes, la "guerra interna" dejó ya 14 muertos y centenares de detenidos, mientras que casi 140 agentes y empleados seguían retenidos por presos amotinados en seis cárceles.

En tanto, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió hoy que cualquier restricción de libertades en Ecuador debe atenerse a los "principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación", de manera que las medidas de emergencia dictadas por Noboa se "limiten" a contener la escalada de violencia de grupos criminales.

Así lo advirtió la vocera del organismo, Liz Throssell, quien aseguró que Naciones Unidas está siguiendo "de cerca" la situación y está al tanto de los "enormes desafíos" que enfrenta el país en materia de seguridad, informó la agencia de noticias Europa Press. (Télam)