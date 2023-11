Noboa asumió como presidente y admite que Ecuador atraviesa "tiempos muy difíciles"

Daniel Noboa asumió hoy como nuevo presidente de Ecuador durante un acto en la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en el que admitió que el país atraviesa “tiempos muy difíciles” y se definió como “un hombre libre y pragmático”.

Ya con la banda cruzada sobre su pecho y en un discurso breve, Noboa reivindicó el rol de la juventud y subrayó que no se pueden repetir “las políticas del pasado esperando un resultado distinto".

En un recinto repleto de invitados, pero con la sola presencia del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, como presidente extranjero, el hijo del hombre más rico de Ecuador se convirtió oficialmente en el jefe de Estado más joven en la historia del país, con 35 años.

Tras recibir la banda presidencial de manos del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y el gran collar de la Orden Nacional al Mérito que le otorgó la cancillería, Noboa dio su primer discurso oficial como mandatario.

En él, advirtió sobre los "tiempos muy difíciles" por la situación económica y de seguridad que vive el país, y llamó a dejar de lado los "viejos paradigmas políticos" para hacer frente a ese cuadro.

"Pocos candidatos estaban dispuestos a tomar el riesgo de esta elección. Por el bien de Ecuador, y porque tengo una visión renovada y joven, me lancé a la Presidencia sin dudarlo. Soy un hombre libre y pragmático que busca con empatía mejorar la vida de los ecuatorianos", remarcó.

Volvió a reivindicar “la fuerza de la juventud”, llamó a construir “un Estado que tenga como primer objetivo reducir la violencia y hacer del progreso una costumbre" y dejó en claro que la tarea contra la inseguridad debe darse con la creación de empleo.

“Los invito a todos a trabajar en conjunto para acabar con el enemigo en común: la violencia y la miseria", dijo el nuevo mandatario.

Y agregó: “Para combatir la violencia hay que atacar la desocupación; el país necesita empleo y para ello enviaremos reformas urgentes" al legislativo.

Seguidores y simpatizantes de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), con la que Noboa ganó la segunda vuelta del 15 de octubre, se concentraron frente a la AN y en el parque El Arbolito, de Quito, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

En el acto juró y asumió también su compañera de fórmula, la ahora vicepresidenta Verónica Abad.

Noboa tendrá mandato hasta mayo de 2025, cuando habrá nuevos comicios para renovar la AN y elegir un nuevo presidente.

Completará el mandato de Guillermo Lasso, que en mayo pasado dispuso la llamada “muerte cruzada”, esto es, la disolución del legislativo y nuevas elecciones presidenciales, cuando se encaminaba a ser destituido en un juicio político.

El empresario gobernará con un legislativo fraccionado en el que apenas 14 bancas son del oficialismo que, sin embargo, alcanzó por ahora un acuerdo con Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC). (Télam)