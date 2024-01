Noboa dijo en visita a Madrid que Ecuador vive "una guerra no convencional"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo hoy que su país vive "una guerra no convencional", al asistir en Madrid a la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde recibió a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, en su primer viaje al exterior después de declarar el "conflicto armado interno" tras la escalada de violencia.

"Vivimos una guerra no convencional, un momento duro para el Ecuador, el cual, a este Gobierno y a mí, especialmente, le toca hacer cara y escudo para la ciudadanía", expresó Noboa en el marco de la inauguración de la Fitur, en la que Ecuador es el país invitado

El mandatario recibió en el stand de Ecuador a los reyes de España, con quienes conversó brevemente sobre la oferta turística de su país.

Asimismo, aprovechó para transmitirles su deseo que España y Ecuador trabajen juntos.

"Que cooperemos, y no solo en temas bélicos, en todos los efectos colaterales que tiene una guerra: educación, ayudas sociales, capacitaciones, también para emprendedores", expresó.

Luego de la inauguración de la Fitur, Noboa tenía previsto reunirse por la tarde con el presidente del Gobierno español y líder del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, y cerrar el día con una audiencia con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz Granados.

El presidente ecuatoriano expresó a su vez que es "muy duro salir" del país, pero consideró que "hay que dar la cara al mundo".

Ecuador registró desde principios de enero una cadena de hechos violentos tras darse a conocer el 7 de este mes la fuga de Adolfo "Fito" Macías, líder de la banda Los Choneros y vinculado al cártel mexicano de Sinaloa, que cumplía 34 años de cárcel en la provincia de Guayas.

Pocos días después, Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, señalado como uno de los cabecillas de Los Lobos y acusado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de participar en un plan para asesinarla, también se evadió de otra cárcel.

Ante la ola de violencia, Noboa declaró el 9 de enero el estado de excepción por 60 días para movilizar militares a las calles y ordenó un toque de queda nocturno.

Las organizaciones narcotraficantes respondieron con una ofensiva que dejó una veintena de muertos, motines en cárceles, 200 rehenes en prisiones, policías secuestrados y ataques con explosivos.

Noboa rechazó la propuesta de su par venezolano, Nicolás Maduro, de recibir ayuda y asesoría en materia de seguridad.

"Simplemente, no, muchas gracias", dijo Noboa en una entrevista con el portal de noticias La Posta.

"No tengo una pelea con Nicolás Maduro. Tengo suficientes peleas aquí en este país como para andar ganando peleas adicionales", matizó Noboa, quien desde la nueva crisis de seguridad en el país recibió de buen grado las propuestas de ayuda de otros líderes de la región.

Uno de los países que está prestando asistencia a Ecuador es Estados Unidos, que envió esta semana una delegación de alto nivel a Quito con el objeto de comenzar a colaborar en el diseño de la política de seguridad.

Los visitantes, que estarán en el país hasta el jueves, se reunieron el lunes con Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld y los ministros de Gobierno, Mónica Palencia, y de Defensa, Giancarlo Loffredo, en el palacio presidencial de Carondelet. (Télam)