Noboa le exige a su vice y embajadora que no hable sin permiso de la Cancillería

El Gobierno de Ecuador volvió a desautorizar a la vicepresidenta Verónica Abad, con funciones en Israel, al advertir que el manejo de la política exterior le corresponde únicamente al presidente Daniel Noboa y se ejecuta a través de la Cancillería, e instruir a que se abstenga de declaraciones “que puedan afectar negociaciones”.

El aviso agiganta la grieta que separa a Noboa de su vice, a quien envió a Israel como embajadora de la paz apenas asumió al frente del Palacio de Carondelet.

Ahora, por declaraciones de Abad sobre un eventual acuerdo en materia de empleo entre Quito y Tel Aviv, la Cancillería emitió un comunicado en el que le reclama que no haga “pronunciamiento públicos” sin autorización.

La Cancillería dijo que, mediante varias comunicaciones oficiales, “se ha instruido a la Embajadora en Israel que se abstenga de pronunciamientos públicos que puedan afectar las negociaciones sobre el acuerdo de empleos, que de forma reservada se encuentra en proceso entre los dos estados”.

Y le exigió que “cualquier pronunciamiento público sobre política exterior sea autorizado previamente por Cancillería”.

Abad, distanciada de Noboa ya durante la campaña, había hablado de un entendimiento que significaría que habría plazas para 25 mil ecuatorianos “de forma legal” en Israel.

Pero Relaciones Exteriores alertó ahora que "se ha mal informado sobre su alcance y eso genera falsas expectativas en la población", según publicó el diario oficial El Telégrafo.

Según el artículo 59 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, “las misiones diplomáticas, como órganos de las relaciones internacionales, dependen directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores y sólo a éste corresponde impartirles o transmitirles órdenes e instrucciones”, detalla el texto oficial.

Esta misma semana, la vice había dado una entrevista a una radio bogotana en la que aseguró que Noboa no estaba “cumpliendo con el programa electoral” con el que ambos ganaron la segunda vuelta.

Las diferencias entre Noboa y Abad comenzaron durante la campaña, por algunas declaraciones de la entonces candidata a vice, aunque nunca se supo con claridad el motivo del enojo del empresario.

Ya electos, Abad trazó su propia agenda y viajó a Madrid para verse con el presidente de Vox, Santiago Abascal; a Lima para reunirse con el jefe de ministros, Alberto Otárola, y a El Salvador para fotografiarse con su presidente, Nayib Bukele.

Pero apenas juró, Noboa la envió a Tel Aviv a ser promotora de la paz en la Franja de Gaza y días más tarde la convirtió en embajadora de Ecuador.

En Ecuador, las funciones de un vicepresidente no están marcadas por la Constitución, sino que las decide el presidente. (Télam)