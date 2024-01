Noboa rechaza la comparación con Bukele: "Resolveremos esto al modo de Ecuador, no de El Salvador"

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, reafirmó su intención de reformular el sistema penitenciario del país para resolver la crisis social y de seguridad, aunque aseguró que lo arreglará "al modo de Ecuador" y no al de El Salvador de Nayib Bukele.

En una entrevista brindada a la cadena británica BBC, el mandatario repasó los últimos sucesos en Ecuador, ante el espiral de violencia en medio de la fuga de dos capos de los principales grupos que manejan el tráfico de drogas y la declaración de "conflicto armado interno" que permitió movilizar a la totalidad de las Fuerzas Armadas en todo el territorio.

"La manera de resolver esto es al modo de Ecuador, no al de El Salvador. Somos estrictos contra el terrorismo y la corrupción, pero pensando también en el crecimiento en la sociedad, los servicios y la economía ( ) Necesitamos algo más que seguridad para hacerlo sostenible", expresó Noboa, de 36 años, al ser consultado sobre si planea atacar el problema a la manera de Bukele.

En ese sentido, señaló que en Ecuador hay un "exceso de población penitenciaria de alrededor de 3.000 personas" y que lo primero que deben hacer, "siguiendo la ley ecuatoriana y los tratados internacionales" es "expulsar a algunos de los extranjeros" que están en el sistema, que son cerca de 15.000.

En segundo lugar, dijo que construirá dos nuevas prisiones de "máxima" y de "supermáxima" seguridad para albergar a más de 3.000 personas.

También tienen que estar lejos de las zonas donde cometieron esos crímenes porque los líderes de los grupos terroristas tienen sus familias, sus milicias, sus operaciones, a pocas cuadras de la cárcel. No podemos seguir con un sistema como ese, claramente no ha funcionado y tenemos que cambiarlo", afirmó.

Agregó que hasta ahora lo que los Gobiernos han hecho en materia de seguridad ha sido imponer políticas de mano dura, pero las aplicaron "sin planificación y de manera temporal".

"Lo que estamos tratando de establecer en Ecuador es un nuevo sistema de seguridad que nos permita tener puertos seguros y controlar las fronteras de un modo diferente", expresó Noboa.

Agregó que en los últimos años, "los gobiernos no han asumido toda la responsabilidad del tema de seguridad" y que ahora es el momento de la verdad.

"La verdad es que hay un conflicto armado a nivel local. Hay milicias no convencionales, fuertemente armadas, muy bien organizadas y con mucho dinero" y que para combatirlas reforzará la seguridad y el empleo, para que los jóvenes sin oportunidad no se vean tentados de unirse a las bandas criminales.

Al ser consultado sobre la delegación policial, militar y diplomática que Estados Unidos anunció que enviará, Noboa dijo que es "alentador" que la comunidad internacional se preocupe por el asunto. El mandatario también aceptó el apoyo de Argentina.

"Los narcoterroristas tienen operaciones aquí, en Europa, en Estados Unidos, y creo que necesitamos resolver el problema desde la raíz. Y la raíz del problema está aquí, en el origen", sostuvo.

Además, resaltó la importancia de trabajar con otros países para resolver un problema de que atraviesa las fronteras.

"Debemos hablar con nuestros vecinos, con México y Estados Unidos. También hay grupos vinculados con la mafia albanesa, que controla el comercio de drogas en Europa y por eso necesitamos el apoyo europeo, que es crucial para solventar este problema", subrayó el mandatario de Ecuador, donde 170 personas están secuestradas por las bandas dentro de las prisiones.

Sobre este último punto, Noboa, quien anticipó que no negociará con las bandas, dijo que no podía dar detalles, pero señaló que hará todo lo que esté a su alcance para llevar a esas personas a su casa lo antes posible.

"No podemos seguir en el juego de estos grupos terroristas. Hace dos semanas le estaban declarando la guerra a este Gobierno. Me estuvieron insultando de todas las formas posibles. Y ahora ellos quieren hablar de la Convención de Ginebra, y ahora quieren hablar de derechos humanos y decir que son solo víctimas del sistema", se quejó.

Sobre el paradero de Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, dijo que los están buscando y que tienen algunas pistas.

"No podemos dar ninguna alerta, pero vamos a ir hasta el final, lo vamos a encontrar", aseveró.

El otro capo fugado, Fabricio Colón Pico, pidió garantías para entregarse a la justicia, pero Noboa ya le hizo saber que no va a negociar. (Télam)